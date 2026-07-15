《運籌帷幄－梁業豪》維持「進可攻，退可守」的策略

現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為50%和35%，局勢則分別屬於偏淡和顯著向淡。大家應不難看得到，美國科技股於高位的回吐壓力愈來愈大，近日本港科技股的走勢亦跟隨轉弱。由於香港本身沒有跡象會出現新重大利好消息，港股如欲進一步上升，動力多會來自內地，特別是一些可刺激經濟和利好金融市場的新政策。昨早（14日）港股開市前，投資氣候並不理想，大巿自然跟隨走勢向淡的美股低開。然而，於內地公布較市場預期理想的經濟數據後，港股立即掉頭倒升，好友大會迅速重奪市場控制權，令本已逐步轉弱的大市呈現反彈，淡友被逼退回高位守關。
本欄將早前超短線至中線額外持有的現貨沽出計數後，現時各投機/投資期限的實際持貨量處於合適水平。於升浪運行了一段長時間後，見到上升動力已明顯減弱，暫時採取較為保守的應市態度，多留一點現金，屬於「進可攻，退可守」的策略。初步估計，港股會反覆跌至較低的水平，惟於昨天低位之下的再跌空間暫時難以判斷。前升浪幅度的0.382倍/0.5倍/0.618倍量度跌幅水平已成為了淡友的反攻目標，小心會一一到達。此外，根據波浪理論，若現時運行的為1-(2)浪調整，又作最壞打算的話，大市可跌回前升浪起點前，令絕大部分好友轉盈為虧，後悔不已。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網站：www.BennyLeung.com）
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