  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯

16/07/2026 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》好友應有分批撤退的準備

　　現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為50%和42.5%，局勢則分別屬於中性和向淡。根據經驗，若見累積跌幅的0.618倍量度升幅水平正式從阻力變為支持，後市繼續上升，並急速升抵前跌浪起點前的機會很大。所謂正式，可根據價位能否連續三個交易時段報收於該關口之上而定。相反，若見累積升幅的0.618倍量度跌幅水平正式從支持變為阻力，後市繼續下跌，並急速跌抵前升浪起點前的機會很大。所謂正式，可根據價位能否連續三個交易時段報收如該關口之下而定。昨天（15日）港股發力上升，動力正是來自大市連續三個交易日報收於重要關口之上的刺激。

　　當然，我們無法保證上述目標必可到達，但只要將止賺位先放於近日低位，再上移至前升浪頂，然後按形勢伺機將其分段上移，以防升勢突然逆轉，便可繼續看升。港股短期形勢一直維持向好至顯著向好，短線投機者因而可動用較大的注碼圖利。但中長線投資方面，我們至今於投入程度上依然較為保守，皆因WBR分析系統所得結果並不支持加大冒險程度的行動。昨早往上突破的市況確認1-(1)浪尚未運行完畢，卻不代表前跌浪起點阻力可被升破，和於其上會有很大的再升空間。1-(2)浪調整雖然原來尚未開始，卻始終都會開始；我認為，其回跌空間不容被低估，好友應有分批撤退的準備。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（網站：www.BennyLeung.com
　
*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

專家陣容
顯示更多
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美伊戰爭重啟下，伊拉克新總理突訪白宮玄機

15/07/2026 18:31

大國博弈

環球動態 | 中東局勢升級推高油價，英國借貸成本飆至兩個月高...

15/07/2026 01:50

中東戰火

定期存款 | 一周定存合集，長息掀戰幔，中銀香港特選客12個...

12/07/2026 10:55

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金