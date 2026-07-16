《運籌帷幄－梁業豪》好友應有分批撤退的準備

現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為50%和42.5%，局勢則分別屬於中性和向淡。根據經驗，若見累積跌幅的0.618倍量度升幅水平正式從阻力變為支持，後市繼續上升，並急速升抵前跌浪起點前的機會很大。所謂正式，可根據價位能否連續三個交易時段報收於該關口之上而定。相反，若見累積升幅的0.618倍量度跌幅水平正式從支持變為阻力，後市繼續下跌，並急速跌抵前升浪起點前的機會很大。所謂正式，可根據價位能否連續三個交易時段報收如該關口之下而定。昨天（15日）港股發力上升，動力正是來自大市連續三個交易日報收於重要關口之上的刺激。
當然，我們無法保證上述目標必可到達，但只要將止賺位先放於近日低位，再上移至前升浪頂，然後按形勢伺機將其分段上移，以防升勢突然逆轉，便可繼續看升。港股短期形勢一直維持向好至顯著向好，短線投機者因而可動用較大的注碼圖利。但中長線投資方面，我們至今於投入程度上依然較為保守，皆因WBR分析系統所得結果並不支持加大冒險程度的行動。昨早往上突破的市況確認1-(1)浪尚未運行完畢，卻不代表前跌浪起點阻力可被升破，和於其上會有很大的再升空間。1-(2)浪調整雖然原來尚未開始，卻始終都會開始；我認為，其回跌空間不容被低估，好友應有分批撤退的準備。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網站：www.BennyLeung.com）
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