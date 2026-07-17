《運籌帷幄－梁業豪》已開始分批沽貨走位

現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為37.5%和42.5%，局勢則分別屬於中性和向淡。昨天（16日）港股再創近期升浪新高，確認1-(1)浪仍在運行中。早已跟大家說過，1-(1)浪的終點不易推測，直至上升過程到達最後階段為止。事實上，近日筆者才為大家計算兩個重要量度升幅目標，並提醒大家開始迎接1-(2)浪調整的需要。以對後市最具啟示性的恒指期貨為例，兩個重要量度升幅目標25032和25204均已成功到達，我們沒有理由不依計劃，開始分批超短線至中線下調實際持貨量。然而，由於1-(2)浪調整的量度跌幅不一定會很大，這次沽貨走位的行動必須審慎執行。
筆者建議將行動分為四次，每次超短線、短線和中線分別將實際持貨量下調12.5%、12.5%和6.25%，昨早已經執行了第一次行動，而第二次行動亦準備好於本周末前後執行。至於第三次行動和第四次行動，會於1-(2)浪調整有跡象已經正式展開時，於有足夠值博率支持下，才伺機執行。此外，上月2日高位25968附近料有淡友大戶努力守關，到時我們應已執行了第二次行動，並準備好第三次入市。當然，筆者不會排除1-(1)浪先挑戰5月14日高位26862阻力，才展開1-(2)浪調整的可能性；但畢竟目前投資氣候並未轉好，我們不應對此有很大的期望。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網站：www.BennyLeung.com）
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