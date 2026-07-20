《運籌帷幄－梁業豪》主要環球股市指數監察數目增至17個

現時本欄中線與長線的證券投資組合實際持貨量分別為25%和35%，局勢則分別屬於偏淡和顯著向淡。除港股與美股外，筆者一向都有監察其餘主要環球股市的表現，作為投資組合內資金分配的參考。上周末起，筆者監察的指數數目從14個增至17個，新增的為澳洲悉尼普通股指數、德國法蘭克福DAX指數和法國巴黎CAC40指數。超短期與短期而言，英國倫敦富時100指數均排名首位，其次分別為超短期的香港中資指數與短期的香港恒生指數。中期和長期方面，表現最佳者均為美國道瓊斯工業平均指數，其次分別為中期的英國倫敦富時100指數與長期的美國標準普爾500指數。
至於最新形勢，筆者會於今天（20日）港股收市後，放於BennyLeung.com的WhatsApp頻道(+852 66219728)內，供會員免費參閱。仍未成為VIP會員者，請即追蹤(Follow)該免費頻道，定時接收筆者的投資分析。上周末前筆者建議大家將沽貨走位行動分為四次，每次超短線、短線和中線分別將實際持貨量下調12.5%、12.5%和6.25%，現應已完成了首兩次。1-(2)浪調整有跡象已經正式展開，惟第三次行動和第四次行動會於有足夠值博率支持下，才伺機執行。由於上周五（17日）大市的跌勢實在太急，累積跌幅亦很大，個人認為，第三次行動的執行時間，還是留待反彈市況出現後才作決定為上。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網站：www.BennyLeung.com）
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