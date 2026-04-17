恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數222382張增8632張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為222382張，較前增8632張；若計入其他月份的未平倉合約，總數275680張，增9370張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|16/04(四)
|222382
|8632
|275680
|9370
|15/04(三)
|213750
|-3903
|266310
|-5969
|14/04(二)
|217653
|14739
|272279
|15193
|13/04(一)
|202914
|105
|257086
|4190
|10/04(五)
|202809
|-3673
|252896
|-2770
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|16/04(四)
|61318
|126
|100593
|-250
|15/04(三)
|61192
|1356
|100843
|-701
|14/04(二)
|59836
|3097
|101544
|3356
|13/04(一)
|56739
|2287
|98188
|5541
|10/04(五)
|54452
|640
|92647
|1580
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社17日專訊》
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