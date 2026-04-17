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17/04/2026 17:27

《外圍焦點》英倫銀行首席經濟學家講話，美聯儲理事發表演講

　　中東局勢持續緩和，美國總統特朗普指，以色列與黎巴嫩將停火10天，又聲稱伊朗承諾超過20年內都不會擁有核武器，加上美國最新一周初領失業金人數少過預期，美股三大指數昨日齊升。納指收升86點或0.4%，報24102點，連升12日，為2009年以來最長連升紀錄；標普500指數高收18點或0.3%，報7041點，與納指齊創收市新高。道指收升115點或0.2%，報48578點。港股方面，恒生指數收市報26160，跌233點或0.9%，成交2380億元。

　　各國重要經濟活動方面，本港時間今晚8:00pm，英倫銀行首席經濟學家皮爾講話。10:30pm，歐洲央行銀行監管委員會主席布赫參加國際金融協會(IIF)舉辦的「與布赫對話」的活動。11:30pm，美國三藩市聯邦儲備銀行總裁戴利參加有關美國經濟與貨幣政策的討論。18日凌晨12:15am，里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金在Tommy and Victoria Baker School of Business主辦的活動上發表演講。2:00am，美聯儲理事沃勒就經濟前景發表演講。

　　數據方面，今日5:00pm，歐元區公布2月貿易收支。

　　在美國，今日公布業績的公司有：致保科技(US.ZBAO)等。
《經濟通通訊社17日專訊》

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