恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數234997張，增逾萬八張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為234997張，較前增18438張；若計入其他月份的未平倉合約，總數289819張，增27208張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|16/04(四)
|234997
|18438
|289819
|27208
|15/04(三)
|216559
|-1718
|262611
|-1739
|14/04(二)
|218277
|9288
|264350
|10541
|13/04(一)
|208989
|-2233
|253809
|-1906
|10/04(五)
|211222
|-11005
|255715
|-10991
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|16/04(四)
|121740
|36
|156554
|-337
|15/04(三)
|121704
|-3279
|156891
|-2972
|14/04(二)
|124983
|-1584
|159863
|-1093
|13/04(一)
|126567
|-3984
|160956
|-3676
|10/04(五)
|130551
|-2986
|164632
|-2908
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社17日專訊》
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