  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
期貨新聞

17/04/2026 09:15

期指低開131點報26220，國指期貨跌37點報8851

　　期指低開131點報26220，國指期貨低開37點報8851，科指期貨低開21點報5065。
《經濟通通訊社17日專訊》

【說說心理話】賈思樂圈中朋友眾多，Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊！做人座右銘：永遠保持善良► 即睇

上一篇新聞︰17/04/2026 15:03  美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7081.25升4.25點

下一篇新聞︰17/04/2026 09:05  美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7082.5升5.5點

其他
More

17/04/2026 17:20  【夜期時段】即月期指最新報26211點，升29點，高水51點

17/04/2026 16:46  即月期指最後交易價26182跌169點，成交71976張

17/04/2026 16:31  即月期指最後交易價26182跌169點，高水22點

17/04/2026 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數234997張，增逾萬八張

17/04/2026 08:15  恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數222382張增8632張

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

日艦南下欲挾台島，中國海軍繞行琉球

23/04/2026 16:45

大國博弈

中東戰火 | 伊朗戰火55天，五角大樓炒海軍部長，此前陸軍參...

23/04/2026 09:23

中東戰火

定期存款 | 一周定存合集，工銀亞洲98天及188天存息升至...

12/04/2026 10:55

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區