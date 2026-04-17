期指低開131點報26220，國指期貨跌37點報8851

期指低開131點報26220，國指期貨低開37點報8851，科指期貨低開21點報5065。
《經濟通通訊社17日專訊》
【說說心理話】賈思樂圈中朋友眾多，Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊！做人座右銘：永遠保持善良► 即睇
17/04/2026 09:15
期指低開131點報26220，國指期貨低開37點報8851，科指期貨低開21點報5065。
《經濟通通訊社17日專訊》
【說說心理話】賈思樂圈中朋友眾多，Do姐在他面前也放下盔甲變成小綿羊！做人座右銘：永遠保持善良► 即睇
上一篇新聞︰17/04/2026 15:03 美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7081.25升4.25點
下一篇新聞︰17/04/2026 09:05 美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7082.5升5.5點
17/04/2026 17:20 【夜期時段】即月期指最新報26211點，升29點，高水51點
17/04/2026 16:46 即月期指最後交易價26182跌169點，成交71976張
17/04/2026 16:31 即月期指最後交易價26182跌169點，高水22點
17/04/2026 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數234997張，增逾萬八張
17/04/2026 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數222382張增8632張
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時報價N