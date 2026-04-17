即月期指最後交易價26182跌169點，高水22點

即月期指最後交易價26182，跌169點，高水22點，暫成交71827張。即月國指期貨最後交易價8850，跌38點，高水5點，暫成交95205張。另外，即月科指期貨最後交易價5045，跌41點，高水2點，暫成交121845張。

《經濟通通訊社17日專訊》