即月期指最後交易價26182跌169點，高水22點

即月期指最後交易價26182，跌169點，高水22點，暫成交71827張。即月國指期貨最後交易價8850，跌38點，高水5點，暫成交95205張。另外，即月科指期貨最後交易價5045，跌41點，高水2點，暫成交121845張。
《經濟通通訊社17日專訊》
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17/04/2026 16:31
即月期指最後交易價26182，跌169點，高水22點，暫成交71827張。即月國指期貨最後交易價8850，跌38點，高水5點，暫成交95205張。另外，即月科指期貨最後交易價5045，跌41點，高水2點，暫成交121845張。
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