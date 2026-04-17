【夜期時段】即月期指最新報26211點，升29點，高水51點

即月期指在夜期時段開市報26198點，升16點，高水38點，最新報26211點，升29點，高水51點，合約成交523張。



即月國指期貨在夜期時段開市報8850點，無升跌，高水5點，最新報8851點，升1點，高水6點，合約成交198張。

《經濟通通訊社17日專訊》