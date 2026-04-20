  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
期貨新聞

20/04/2026 08:15

恒指期貨現貨月份未平倉合約總數139443張，增7468張

　　恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於上周五(17日)共為139443張，較前增7468張；若計入其他月份的未平倉合約，總數151389張，增7952張。

近一周恒指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
17/04(五)13944374681513897952
16/04(四)1319751127514343711629
15/04(三)120700-664131808-534
14/04(二)12136460781323426101
13/04(一)11528653311262417657

近一周恒指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
17/04(五)389346268483606357
16/04(四)32666-141542003-1215
15/04(三)34081-111843218-891
14/04(二)3519914744109275
13/04(一)35052-205438341884

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社20日專訊》

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

上一篇新聞︰20/04/2026 08:15  恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數258324張增逾三萬五張

下一篇新聞︰17/04/2026 19:33  《再戰明天》德國公布生產者物價指數

其他
More

20/04/2026 09:15  期指高開191點報26373，國指期貨升70點報8920

20/04/2026 09:08  美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7113.0跌48.5點

20/04/2026 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數238502張增3505張

17/04/2026 19:30  《日入而息》傳怡和擬收購百佳、與惠康合併，港交所擬明年第四季實施「T+1」

17/04/2026 17:27  《外圍焦點》英倫銀行首席經濟學家講話，美聯儲理事發表演講

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

日艦南下欲挾台島，中國海軍繞行琉球

23/04/2026 16:45

大國博弈

中東戰火 | 伊朗戰火55天，五角大樓炒海軍部長，此前陸軍參...

23/04/2026 09:23

中東戰火

定期存款 | 一周定存合集，工銀亞洲98天及188天存息升至...

12/04/2026 10:55

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區