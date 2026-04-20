期指高開191點報26373，國指期貨升70點報8920

期指高開191點報26373，國指期貨高開70點報8920，科指期貨高開43點報5088。
《經濟通通訊社20日專訊》
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20/04/2026 09:15
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20/04/2026 17:20 【夜期時段】即月期指最新報26388點，跌2點，高水27點
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20/04/2026 16:31 即月期指最後交易價26390升208點，高水29點
20/04/2026 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數238502張增3505張
20/04/2026 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數258324張增逾三萬五張
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