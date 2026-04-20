即月期指最後交易價26390升208點，高水29點

即月期指最後交易價26390，升208點，高水29點，暫成交84836張。即月國指期貨最後交易價8908，升58點，高水9點，暫成交80739張。另外，即月科指期貨最後交易價5070，升25點，高水4點，暫成交120838張。
《經濟通通訊社20日專訊》
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20/04/2026 16:31
即月期指最後交易價26390，升208點，高水29點，暫成交84836張。即月國指期貨最後交易價8908，升58點，高水9點，暫成交80739張。另外，即月科指期貨最後交易價5070，升25點，高水4點，暫成交120838張。
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