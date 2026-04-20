即月期指最後交易價26390升208點，成交84990張

即月期指最後交易價26390，升208點，高水29點，成交84990張。即月國指期貨最後交易價8908，升58點，高水9點，成交80883張。另外，即月科指期貨最後交易價5070，升25點，高水4點，成交120838張。

《經濟通通訊社20日專訊》