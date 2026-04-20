《日入而息》港交所收緊上市規則杜絕「審計師購物」漏洞，領展目前並無計劃大規模或全數出售香港資產

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|京東(09618)6.63億元競得杭州蕭山區一商務金融用地；京東官宣舉辦廚藝大賽，優勝菜品將獨家上線七鮮小廚全國門店
|OSL集團(00863)證監會虛擬資產制度政策為業界提供更清晰指引；OSL HK與富途旗下獵豹交易完成轉賬規則整合
|字節跳動去年淨利據報跌超70%，因對AI業務投入大幅增加；抖音副總裁回應「字節淨利潤下滑超70%」：沒有這麼大幅度
|發改委安排2168億國債資金支持AI等336個重大項目
|陳茂波歡迎全球Web3企業家來港發展，強調風險管理與創新並重；引進辦第六批重點企業簽署儀式今舉行，陳茂波稱近九成企業已經或即將在香港設立研發中心
|劉鑾鴻擬全購利福國際3.5億美元未償還債券
|中原十大屋苑周末錄10宗成交，按周增2宗或25%
|市建局啟德煥然壹居基座六千呎巨舖1.1億易手
|歐洲三國HiPP嬰兒食品疑遭投毒勒索，喜寶：香港無售涉事產品，全線安全不受影響
|證監會公布新監管框架，容許代幣化證監會認可投資產品在二級市場買賣
|醫管局表示本月24日起推行電子病假及產假證明書
|恒指全日升200點收報26361，北水午後窄幅流出，光伏內需藍籌領漲
|滬綜指收升0.76%，AI應用概念、軍工板塊走強
|歐元最新報1.1764/66，日圓最新報158.94/95
|尋匯CEO稱將在香港打造成重要研發中心探索新興技術
|勝宏科技(02476)暗盤報333.8元，高招股價逾59%
|天寶集團(01979)料今年資本開支將會較去年為低，目前沒有增設生產基地的計劃
|晶科電子(02551)控股股東集團及高管擬進一步增持H股股份
|海豐國際(01308)首季收入按年升約1.5%
|財富鏈(00616)簽合作備忘錄，涉貸款融資業務
|四環醫藥(00460)附屬於AACR年會展示治療肺癌臨床研究數據
|凱樂士科技(02729)穩價期已結束，並無任何穩定價格行動
|小米(01810)雷軍稱15小時直播以回應市場對新一代SU7 Pro續航關注
|藍月亮(06993)洗衣、洗手液長踞市場綜合佔有率首位
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|阿里巴巴(09988)宣布周三舉辦新品活動，疑似數字人形象曝光；阿里通義推出語音識別大模型Fun-ASR1.5，覆蓋30種語言及漢語七大方言；阿里HappyHorse於4月27日開放API測試，首批對象為企業級客戶；螞蟻靈光App啟動創作者激勵計劃，1億元扶持優質閃應用
|領展(00823)目前並無計劃大規模或全數出售香港資產，但會定期審視合適機會
|新世界(00017)柏傲莊III首輪發售88伙即日沽清套現逾9.5億，加推75伙售價789.3萬起
|太古地產(01972)陸家嘴太古源源邸第五輪推56套單位即日沽46套，項目累套現150億人幣
|港鐵(00066)鄧智輝稱月內諮詢業界對屯門第二期發展項目意見，短期內招標；錦上路站第二期物業發展項目共接獲8份標書
|工銀亞洲推高息3個月3.88%定存，惟只限新客戶
|中銀香港(02388)於五一黃金周延長指定分行服務時間
|恒生銀行推香港首個全程數碼審批八成信貸擔保產品；恒生投資與滙豐於香港推出「恒生黃金ETF代幣化非上市類別」
|HGC環電推出流動通訊品牌，30GB數據月費98元
|OSL集團(00863)證監會虛擬資產制度政策為業界提供更清晰指引；OSL HK與富途旗下獵豹交易完成轉賬規則整合
|中國安儲能源(02399)建議增加法定股本
|保利置業(00119)附屬發行15億元人民幣公司債
|專業旅運(01235)部分內部伺服器及共享儲存系統遭未經授權存取，正安排進行數據恢復
|兗礦能源(01171)商品煤銷量首季升3%
|中生製藥(01177)附屬貝莫蘇拜單抗聯合安羅替尼在內地獲批新適應性上市
|四環醫藥(00460)治療直腸癌藥物研究初步數據於AACR年會公布
|軒竹生物(02575)NG-350A之臨床1b期FORTRESS研究初步數據於2026年AACR發布
|兗煤澳大利亞(03668)第一季整體煤炭銷售價格平均按年跌1%
|創維(00751)回購股份退市及創維光伏上市等先決條件尚未達成
|首程控股(00697)投資澄觀光學
|東瀛遊(06882)附屬重續4650萬元銀行融資
|百奧家庭互動(02100)董事會主席增持6.8萬股
|寧德時代(03750)據報聯手豐田印尼生產混合動力電池，投資規模5.6億元
|大族數控(03200)首季純利升1.77倍至3.2億人幣
|國銀金租(01606)斥10億人幣購風電設備及附屬設施再出租
|石藥(01093)附屬一款注射液Ib/III期臨床研究順利達成預設主要療效終點
|李強稱深入實施自貿區提升戰略，改革完善體制機制
|解放軍東部戰區艦艇編隊過航橫當水道，赴西太平洋演訓
|能源局指3月全社會用電量同比增3.5%，首季增5.2%
|上海力爭到2028年打造「10+20+X」產業互聯網標桿平台
|中證監擬就期貨公司監管新規徵意見，強化期貨公司子公司監管；就違規減持按危害程度作三類處罰；新規明確違規轉讓證券案件行政處罰
|工信部等召開光伏行業座談會推進「反內捲」，華能、大唐等企業參會
|北京首季GDP同比增5.9%，工業增加值增5.3%；首季固定資產投資同比增5.5%，房地產開發投資降2.2%
|內地4月LPR連續11個月維持不變，5年期以上3.5%，1年期3%
|發改委安排2168億國債資金支持AI等336個重大項目
|人行逆回購操作連續四日為5億利率平，持平到期量；潘功勝出席IMFC會議，籲國際貨幣基金組織強化經濟監督職能；東方金誠指當前穩增長需求不高，短期內降息降準可能性不大
|多名高級將領違紀違法被免人大代表職務，涉現役上將李偉等；武漢雷神山醫院前院長王行環被雙開，醫療領域搞新型隱性腐敗
|華為與越南銀行SHB簽署戰略合作協議，擴越南業務版圖；華為正式發布Pura90系列，採用麒麟9030S芯片；華為發布首款鴻蒙AI眼鏡，售2499元起；華為發布橫向闊折疊手機Pura X Max：售10999元起，支持eSIM
|字節跳動去年淨利據報跌超70%，因對AI業務投入大幅增加；抖音副總裁回應「字節淨利潤下滑超70%」：沒有這麼大幅度
|德國喜寶輔食歐洲三國遭投鼠藥，中國官方渠道產品不在涉事範圍
|DeepSeek據報啟動首次外部融資，目標籌至少3億美元估值超百億
|特斯拉中國表示目前沒計劃在上海超級工廠量產機器人
|華友鈷業表示津巴布韋鋰精礦出口批文已拿到
|永輝超市表示大規模閉店已結束，首季調改門店營收增超16%
|官媒披露7電商平台「幽靈外賣」調查細節，有平台暴力抗法，調查人員手部骨折
|愛奇藝全面押注AI內容：將轉型成非中心化社交媒體
|大灣區首台「華龍一號」核電機組惠州太平嶺投產發電
|台股收升0.42%，報36958.80點
|美菲啟動年度聯合軍演，中國外交部指相互捆綁只會引火燒身
|中美貿易休戰刺激，美國大豆3月輸華規模超巴西大豆
|伊朗總統主張外交解決衝突，但仍未決定是否返回談判桌；中國駛往伊朗貨船遭美扣押，北京對強制截停有關船隻表示關切
|美國路易斯安那州血腥槍擊8名兒童死亡，槍手被警方擊斃
|日本東北部沿海7.4級地震，東京建築物搖晃，多地發海嘯警報
|霍爾木茲海峽再度中斷引發通脹擔憂，貴金屬價格應聲下跌
|美債孳息率全線小幅走高，伊朗緊張局勢推高油價
|對AI樂觀預期力壓美伊和談陰影，新興市場股票抹去戰爭造成的跌幅
|IMF總裁指美伊衝突期間美國通脹上升，且後果不會一夜消失
|日本央行議息前公布調查，日本家庭預計一年後通脹增至11.4%
|泰國考慮舉債300億美元，應對全球能源衝擊
|美國航空否認與聯航進行合併談判
|AI搶飯碗，Meta 5月啟動今年首輪大裁員，一成員工無得留低
|ChatGPT周活躍用戶逼近10億關口，約七成使用者非專業用途
|英偉達喜迎11連漲惟已超買，專家籲趁回調再部署迎接季績
|金利來受累外圍環境不利盈轉虧，惟財務狀況健康繼續派息顯信心
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|第二艘國產大郵輪「愛達．花城號」下月賣票，首航季推香港過夜航次
|新皇崗口岸主體結構基本完工，鄧炳強稱港深無人「歎慢板」冀盡快開通
|金發局指國際持份者對深化與香港及更廣泛亞洲市場連繫的興趣正不斷提升；目前香港已經引進不少企業，當中較多為科技或生物醫學領域
|「產學研1+計劃」第三批24項目獲資助，涉政府承擔額逾10億元
|中原十大屋苑周末錄10宗成交，按周增2宗或25%
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|宏福苑火災逾四個月居民首日上樓，卓永興稱78戶登記，視乎情況可多次上落；大埔宏福苑居民今日起分批返家執拾，政府應急隊及關愛隊到場支援；宏新閣住戶下午2時半起返回單位執拾
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|渠務署開發綜合數碼訊息平台，匯聚渠務設施及多個政府部門資訊系統
|醫管局表示本月24日起推行電子病假及產假證明書
|港交所劉碧茵稱擬優先延長衍生產品交易時間，目標是覆蓋美股收市時段
|證監會公布新監管框架，容許代幣化證監會認可投資產品在二級市場買賣
|引進辦任景信稱第六批重點企業共124家，料將引入730億元投資，創造2.5萬個職位
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