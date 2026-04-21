恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數230990張減逾二萬七張

恒生國指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為230990張，較前減27334張；若計入其他月份的未平倉合約，總數290796張，減18910張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|20/04(一)
|230990
|-27334
|290796
|-18910
|17/04(五)
|258324
|35942
|309706
|34026
|16/04(四)
|222382
|8632
|275680
|9370
|15/04(三)
|213750
|-3903
|266310
|-5969
|14/04(二)
|217653
|14739
|272279
|15193
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|20/04(一)
|64960
|-318
|110628
|7969
|17/04(五)
|65278
|3960
|102659
|2066
|16/04(四)
|61318
|126
|100593
|-250
|15/04(三)
|61192
|1356
|100843
|-701
|14/04(二)
|59836
|3097
|101544
|3356
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社21日專訊》
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