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期貨新聞

21/04/2026 08:15

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數227998張，減逾萬張

　　恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為227998張，較前減10504張；若計入其他月份的未平倉合約，總數283954張，減16109張。

近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
20/04(一)227998-10504283954-16109
17/04(五)238502350530006310244
16/04(四)2349971843828981927208
15/04(三)216559-1718262611-1739
14/04(二)218277928826435010541

近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
20/04(一)125307785816567612481
17/04(五)117449-4291153195-3359
16/04(四)12174036156554-337
15/04(三)121704-3279156891-2972
14/04(二)124983-1584159863-1093

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社21日專訊》

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