恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數227998張，減逾萬張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為227998張，較前減10504張；若計入其他月份的未平倉合約，總數283954張，減16109張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|20/04(一)
|227998
|-10504
|283954
|-16109
|17/04(五)
|238502
|3505
|300063
|10244
|16/04(四)
|234997
|18438
|289819
|27208
|15/04(三)
|216559
|-1718
|262611
|-1739
|14/04(二)
|218277
|9288
|264350
|10541
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|20/04(一)
|125307
|7858
|165676
|12481
|17/04(五)
|117449
|-4291
|153195
|-3359
|16/04(四)
|121740
|36
|156554
|-337
|15/04(三)
|121704
|-3279
|156891
|-2972
|14/04(二)
|124983
|-1584
|159863
|-1093
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社21日專訊》
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