【夜期時段】即月期指最新報26486點，跌6點，低水1點

即月期指在夜期時段開市報26487點，跌5點，平水，最新報26486點，跌6點，低水1點，合約成交129張。



即月國指期貨在夜期時段開市報8940點，跌4點，低水4點，最新報8939點，跌5點，低水5點，合約成交143張。

《經濟通通訊社21日專訊》