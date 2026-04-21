《日入而息》港鐵擬公開發行約150億港元債券；滙豐王冬勝稱未來將繼續投資香港

「翼菲智能」通過聯交所上市聆訊，去年首九個月虧損擴大至1.26億人幣

生物技術公司「英派藥業」通過聯交所上市聆訊，去年虧損擴大至2.96億人幣

暫今年集資王勝宏科技(02476)首掛高開逾57%，每手大賺1.2萬元；H股首掛收高逾50%每手賺逾萬元，A股未受惠收跌3%

港鐵(00066)公開發行債券，30年期初始指導價最高4.3%；美聯測量指港鐵錦上路站第二期截標反應不俗，料可提供逾千伙住宅；港鐵擬公開發行約150億港元債券，據報認購規模已超300億；錦上路站第二期物業發展項目由信置、中海外、招商局置地及鷹君合組公司成功投得

信置(00083)錦上路站第二期物業發展項目計劃總投資逾130億

萬成集團(01451)開市前停牌，待發內水廿幕消息

港燈(02638)燃氣發電比例升至69%，溫室氣體排放量年減4%，貢獻全港近半減排量

小米(01810)「龍蝦」上線PC、Mac和有屏音箱版本，開啟多終端小範圍封測；小米Vision GT即將亮相北京車展，為首度參加國內車展

阿里巴巴(09988)申請「千問小酒窩」商標，涉及AI、機器人等多領域

騰訊(00700)QClaw開啟海外版內測，每日贈送4000萬Token；騰訊雲開源AI Agent沙箱底座Cube Sandbox；微信支付已接入韓星馬泰及斯里蘭二維碼支付系統

吉利(00175)將於北京車展發布中國首台原生Robotaxi原型車

比亞迪(01211)多款新車將亮相北京車展，包括方程豹FORMULA首款轎車

恒地(00012)紅磡首岸加推120伙，折實售價由648萬起

新世界(00017)柏傲莊III標售出10伙單位套現逾2.3億，全盤累套現32億

輝立証券3.1億買入油麻地彌敦道6萬呎巨舖，黃瑋傑稱長遠看好香港前景，投下信心一票

路勁基建(01098)悉售上海地皮手持股權，料錄淨收益約350萬元人民幣

八馬茶業(06980)擬進行股份回購，總額不逾2.5億人幣

中國智能科技(00464)延長收購Web3.0辦公室物業交易完成日期至今年7月底

五礦資源(01208)第一季度銅總產量按年增長9%

百奧家庭互動(02100)董事會主席增持15.6萬股；第一季季度活躍賬戶按年下跌1.5%至640萬

滙控(00005)小股東表示持有滙控股票冀穩定收息，股價表現很好；滙豐王冬勝稱未來將繼續投資香港，將非常謹慎地管理銀行風險

石四藥(02005)治療高血壓藥物獲國家藥監局批准登記為原料藥

香港電訊(06823)夥應科院成立實驗室，開發AI、6G及低軌衛星等新產品方案

天津建發(02515)控股股東王文彬計劃出售不超過7198.8萬股

港交所(00388)委任劉祖銘為董事總經理及債券市場發展主管

維立志博(09887)LBL-024的臨床研究首例患者已成功入組

中聯通(00762)首季純利按年跌17.6%，營業收入降0.5%；首季5G網絡用戶累計達2.4億戶，按季淨增981.7萬戶

景瑞控股(01862)收到聯交所額外復牌指引，繼續暫停買賣

興業控股(00132)附屬斥7000萬人幣購多項設施所有權再租出