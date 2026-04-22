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22/04/2026 09:15

期指低開227點報26265，國指期貨跌86點報8858

　　期指低開227點報26265，國指期貨低開86點報8858，科指期貨低開58點報5008。
《經濟通通訊社22日專訊》

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22/04/2026 08:15  恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數235653張增4663張

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