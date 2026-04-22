即月期指最後交易價26161跌331點，低水2點

即月期指最後交易價26161，跌331點，低水2點，暫成交72483張。即月國指期貨最後交易價8799，跌145點，低水3點，暫成交76855張。另外，即月科指期貨最後交易價4961，跌105點，低水3點，暫成交127927張。
《經濟通通訊社22日專訊》
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22/04/2026 16:31
即月期指最後交易價26161，跌331點，低水2點，暫成交72483張。即月國指期貨最後交易價8799，跌145點，低水3點，暫成交76855張。另外，即月科指期貨最後交易價4961，跌105點，低水3點，暫成交127927張。
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