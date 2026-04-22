【夜期時段】即月期指最新報26159點，跌2點，低水4點

即月期指在夜期時段開市報26165點，升4點，高水2點，最新報26159點，跌2點，低水4點，合約成交268張。
即月國指期貨在夜期時段開市報8803點，升4點，高水1點，最新報8803點，升4點，高水1點，合約成交281張。
《經濟通通訊社22日專訊》
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22/04/2026 17:20
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