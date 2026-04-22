《再戰明天》英國及美國公布PMI，中電信公布業績

英國及美國公布PMI，及中電信公布業績，料為周四（23日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，歐洲央行管理委員會舉行非貨幣政策會議（線上）。



*澳洲公布製造業PMI，本港公布CPI*



數據方面，周四7:00am（本港時間．下同），澳洲公布4月製造業採購經理人指數。4:30pm，香港公布3月綜合消費物價指數，年率升幅料由1.7%擴大至1.9%。同一時間，英國公布4月製造業採購經理人指數，料由51降至50.3；4月綜合採購經理人指數料由50.3降至49.8；4月服務業採購經理人指數料由50.5降至50。8:30pm，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由181.8萬降至181.6萬；首次申請失業救濟金人數料由20.7萬升至21萬。9:45pm，美國公布4月製造業採購經理人指數，料由52.3升至52.5；4月綜合採購經理人指數料由50.3升至50.6；4月服務業採購經理人指數料由49.8升至50.5。11:00pm，美國公布4月堪薩斯城聯邦儲備銀行製造業指數，料由11降至10。



在本港，明日公布業績的公司有:中國電信(00728)、中國建築國際(03311)等。

《經濟通通訊社22日專訊》