  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
期貨新聞

20/05/2026 08:15

恒指期貨現貨月份未平倉合約總數154872張，減7760張

　　恒生指數期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為154872張，較前減7760張；若計入其他月份的未平倉合約，總數179217張，減6362張。

近一周恒指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
19/05(二)154872-7760179217-6362
18/05(一)162632748718557914085
15/05(五)15514535811714943422
14/05(四)151564-19343168072-19533
13/05(三)1709073627118760539605

近一周恒指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
19/05(二)49850-44464553-247
18/05(一)502943406648009833
15/05(五)468884242549674361
14/05(四)426466573506066291
13/05(三)36073-245444315-2423

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社20日專訊》

【你點睇？】牛頭角的士奪命車禍釀1死4傷，涉事70歲司機被捕，你認為當局應否收緊高齡職業司機發牌要求？► 立即投票

上一篇新聞︰20/05/2026 08:15  恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數254961張減1856張

下一篇新聞︰19/05/2026 19:24  《再戰明天》美聯儲理事發表講話，歐元區公布CPI

其他
More

20/05/2026 09:15  期指低開100點報25605，國指期貨跌15點報8608

20/05/2026 09:09  美指期貨/美債孳息/黃金行情：標指期貨7379.3升1.3點

20/05/2026 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數223277張減8534張

19/05/2026 19:23  《日入而息》安保工程以16.27億元奪東涌住宅地，嗶哩嗶哩首季經調整純利升63%

19/05/2026 17:20  【夜期時段】即月期指最新報25663點，跌42點，低水135點

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

說說心理話

中東戰火 | 特朗普：伊朗須迅速行動，否則將失去所有

18/05/2026 09:15

中東戰火

定期存款 | 南商推新優惠3個月港元定存高達2.68厘，大新...

14/05/2026 15:40

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普下周起對歐盟汽車加徵25%關稅

02/05/2026 01:35

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區