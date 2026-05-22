恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數237829張增8465張

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為237829張，較前增8465張；若計入其他月份的未平倉合約，總數326009張，增25404張。
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|21/05(四)
|237829
|8465
|326009
|25404
|20/05(三)
|229364
|6087
|300605
|8087
|19/05(二)
|223277
|-8534
|292518
|-7987
|18/05(一)
|231811
|-6607
|300505
|-5024
|15/05(五)
|238418
|-7327
|305529
|-1666
|日期
|現貨月份
|+/-
|所有月份
|+/-
|21/05(四)
|120776
|1252
|172395
|9572
|20/05(三)
|119524
|-1267
|162823
|1543
|19/05(二)
|120791
|3687
|161280
|4037
|18/05(一)
|117104
|2592
|157243
|2165
|15/05(五)
|114512
|-20509
|155078
|-17320
備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社22日專訊》
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