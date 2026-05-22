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期貨新聞

22/05/2026 08:15

恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數237829張增8465張

　　恒生科指期貨現貨月份未平倉合約於昨日共為237829張，較前增8465張；若計入其他月份的未平倉合約，總數326009張，增25404張。

近一周恒生科指期貨未平倉合約總數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
21/05(四)237829846532600925404
20/05(三)22936460873006058087
19/05(二)223277-8534292518-7987
18/05(一)231811-6607300505-5024
15/05(五)238418-7327305529-1666

近一周恒生科指期貨未平倉合約淨數
日期現貨月份+/-所有月份+/-
21/05(四)12077612521723959572
20/05(三)119524-12671628231543
19/05(二)12079136871612804037
18/05(一)11710425921572432165
15/05(五)114512-20509155078-17320

備註:已計及夜期現貨月份未平倉合約張數
《經濟通通訊社22日專訊》

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