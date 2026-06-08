即月期指最後交易價24564跌324點，低水93點

即月期指最後交易價24564，跌324點，低水93點，暫成交105718張。即月國指期貨最後交易價8322，跌86點，低水19點，暫成交109655張。另外，即月科指期貨最後交易價4751，跌129點，低水5點，暫成交195653張。
《經濟通通訊社8日專訊》
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08/06/2026 16:31
即月期指最後交易價24564，跌324點，低水93點，暫成交105718張。即月國指期貨最後交易價8322，跌86點，低水19點，暫成交109655張。另外，即月科指期貨最後交易價4751，跌129點，低水5點，暫成交195653張。
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