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24/01/2025 17:26

《外圍焦點》ＩＭＦ和歐央行總裁發表講話，美國公布ＰＭＩ等數據

　　《經濟通通訊社２４日專訊》美國新任總統特朗普昨日在達沃斯世界經濟論壇上發表講話，
要求美聯儲局立即降低利率，以助消除美國債務，同時要求石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）降低油
價。其言論提振美股表現，道指升４０８﹒３４點或０﹒９２％，報４４５６５﹒０７點；標普
５００指數升３２﹒３４點或０﹒５３％，報６１１８﹒７１點；納指升４４﹒３４點或
０﹒２２％，報２００５３﹒６８點。港股方面，恒生指數收市報２００６６，升３６５點或
１﹒９％，成交１５９８億元。
　
　　各國重要經濟活動方面，本港時間今晚６：００ｐｍ，國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）總裁格
奧爾基耶娃和歐洲央行總裁拉加德在世界經濟論壇上就「全球經濟展望」發表講話。
７：００ｐｍ，歐洲央行執委奇波洛內參加有關央行數字貨幣影響的討論。
　
　　數據方面，今晚１０：４５ｐｍ，美國公布１月製造業採購經理人指數，料由４９﹒４升至
４９﹒８；１月綜合採購經理人指數料由５５﹒４升至５５﹒６；１月服務業採購經理人指數料
由５６﹒８降至５６﹒５。１１：００ｐｍ，美國公布１２月成屋銷售，料由４１５萬升至
４２０萬，月率升幅料由４﹒８％收窄至１﹒２％；１月密歇根大學消費者信心指數料由７４降
至７３﹒２。（ｗａ）

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