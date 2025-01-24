期指高開７６點報１９８１０，國指期貨升３５點報７２００

《經濟通通訊社２４日專訊》期指高開７６點報１９８１０，國指期貨高開３５點報
７２００。
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24/01/2025 09:15
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上一篇新聞︰24/01/2025 09:32 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６１４６﹒３跌５﹒７點
下一篇新聞︰24/01/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數９１３７７張減２１６４２張
24/01/2025 16:46 即月期指最後交易價２０１０４升３７０點，成交１００４８４張
24/01/2025 16:31 即月期指最後交易價２０１０４升３７０點，高水３８點
24/01/2025 15:17 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６１４６﹒８跌５﹒２點
24/01/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數１１９３９１張，減逾六萬張
24/01/2025 08:15 恒指期貨現貨月份未平倉合約總數５９０２８張，減３７８５５張
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