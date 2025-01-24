即月期指最後交易價２０１０４升３７０點，高水３８點

《經濟通通訊社２４日專訊》即月期指最後交易價２０１０４，升３７０點，高水３８點，
暫成交１００４８４張。即月國指期貨最後交易價７３２５，升１６０點，高水１３點，暫成交
１６７４８４張。另外，即月科指期貨最後交易價４６６０，升１４０點，高水２點，暫成交
１０２５１２張。
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24/01/2025 16:31
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