即月期指最後交易價２０１０４升３７０點，高水３８點

《經濟通通訊社２４日專訊》即月期指最後交易價２０１０４，升３７０點，高水３８點，

暫成交１００４８４張。即月國指期貨最後交易價７３２５，升１６０點，高水１３點，暫成交

１６７４８４張。另外，即月科指期貨最後交易價４６６０，升１４０點，高水２點，暫成交

１０２５１２張。

