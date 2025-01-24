即月期指最後交易價２０１０４升３７０點，成交１００４８４張

《經濟通通訊社２４日專訊》即月期指最後交易價２０１０４，升３７０點，高水３８點，
成交１００４８４張。即月國指期貨最後交易價７３２５，升１６０點，高水１３點，成交
１６７５１６張。另外，即月科指期貨最後交易價４６６０，升１４０點，高水２點，成交
１０２５１２張。
《說說心理話》親友自殺離世遺屬如何自處？身邊親友應該怎樣陪他們走出人生最低谷？► 即睇
24/01/2025 16:46
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