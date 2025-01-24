【夜期時段】即月期指最新報２０１０７點，升３點，高水４１點

《經濟通通訊社２４日專訊》即月期指在夜期時段開市報２００９５點，跌９點，高水２９

點，最新報２０１０７點，升３點，高水４１點，合約成交７６０張。



即月國指期貨在夜期時段開市報７３２０點，跌５點，高水８點，最新報７３２２點，跌３

點，高水１０點，合約成交４６２張。

