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期貨新聞

24/01/2025 17:20

【夜期時段】即月期指最新報２０１０７點，升３點，高水４１點

　　《經濟通通訊社２４日專訊》即月期指在夜期時段開市報２００９５點，跌９點，高水２９
點，最新報２０１０７點，升３點，高水４１點，合約成交７６０張。
　
　　即月國指期貨在夜期時段開市報７３２０點，跌５點，高水８點，最新報７３２２點，跌３
點，高水１０點，合約成交４６２張。

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