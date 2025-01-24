【夜期時段】即月期指最新報２０１０７點，升３點，高水４１點

《經濟通通訊社２４日專訊》即月期指在夜期時段開市報２００９５點，跌９點，高水２９
點，最新報２０１０７點，升３點，高水４１點，合約成交７６０張。
即月國指期貨在夜期時段開市報７３２０點，跌５點，高水８點，最新報７３２２點，跌３
點，高水１０點，合約成交４６２張。
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24/01/2025 17:20
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