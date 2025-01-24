《再戰明天》中國公布ＰＭＩ，美國公布新屋銷售等數據

《經濟通通訊社２４日專訊》中國公布ＰＭＩ，及美國公布新屋銷售等數據，料為下周一

（２７日）市場焦點。



下周一台灣及澳洲假期休市。各國重要經濟活動方面，歐盟外交事務委員會會議舉行。



＊日本公布同時及領先指標，本港公布進出口數據＊



數據方面，下周一美國公布１２月建築許可。德國公布１２月進口物價；１２月零售銷售月

率跌幅料由０﹒１％擴大至０﹒２％。９：３０ａｍ（本港時間．下同），中國公布１月製造業

採購經理人指數，料維持於５０﹒１；１月非製造業採購經理人指數料由５２﹒２降至５２﹒１

；１月綜合採購經理人指數。１：００ｐｍ，日本公布１１月同時指標；１１月領先指標。

４：３０ｐｍ，香港公布１２月出口；１２月進口；１２月貿易收支。５：００ｐｍ，德國公布

１月ＩＦＯ－企業信心指數，料由８４﹒７降至８４﹒４。１１：００ｐｍ，美國公布１２月新

屋銷售，料由６６﹒４萬升至６７萬，月率升幅料由５﹒９％擴大至６﹒６％。１１：３０ｐｍ

，美國公布１月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數。



在本港，下周一公布業績的公司有：ＲＩＭＢＡＣＯ（０１９５３）等。



下周二（２８日）公布業績的公司有：ＨＰＣ ＨＯＬＤＩＮＧＳ（０１７４２）等。

（ｗａ）

