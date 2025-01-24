《日入而息》恒隆地產去年少賺４６％，差估署指港樓價去年跌７％

《今天重點》

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恒隆地產（００１０１）去年少賺４６％，末期息４０仙按年減三分一；恒隆地產全年基本純利

跌２５％，營業溢利跌１３％；恒隆地產（００１０１）盧韋柏稱集團投地「冇話唔出擊，但出

得擊就一定要平」；陳文博稱今年要非常審慎投資，冀集團零售銷售額止跌

恒隆集團（０００１０）去年純利減４２％，物業銷售虧損擴大

差估署指上月樓價指數轉跌，去年全年跌逾７％；利嘉閣指樓價三年累挫２７％，料今年首季仍

波動；高力指樓市仍以一手主導，去庫存成各發展商首要任務

房屋局指未來３至４年潛在一手供應跌至１０﹒７萬伙

地政總署表示大圍美田路住宅地共接獲６份標書

傳銀行恢復轉按現金回贈，經絡：取態積極利樓按市場

中銀香港（０２３８８）擬議收購中銀國際私行全部股本及出售寶生證券

新世界（０００１７）發表業務更新冀提升營運透明度，將積極在港推盤；傳冀９０億售Ｋ１１

Ａｒｔ Ｍａｌｌ，華潤出價僅６０億

國泰（００２９３）已取消供應紅菜頭沙律，並加強員工在食物衞生的培訓；國泰尼泊爾客機爆

食物中毒，衞生署不排除機上紅菜頭沙律受污染

商務部：去年以舊換新帶動產品銷售額超１﹒３萬億元；去年北京上海廣州等五市入境外國人增

約１倍；去年限額以上單位家電零售額超１萬億創新高；四方面入手推動消費品以舊換新取得更

大成效

美國會擬撤中國最惠國特遇，中方轟開歷史倒車；特朗普稱寧願不徵關稅，中方表示經貿合作互

利共贏

特朗普將在「適當的時候」與聯儲局主席討論減息；特朗普新設虛擬貨幣工作組研究美國數字資

產儲備；特朗普砲轟美銀及摩通，聲稱銀行拒絕為保守派服務；重返權力之巔第四日，特朗普在

達沃斯語驚四座

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《即日市況》

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日央加息穩著陸恒指收升３６５點破兩萬，周漲４８２點觀望央行周

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《深滬股市》

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中美關係前景未明，滬綜指收升０﹒７％兩周連漲

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《美元匯價》

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美元短期或因特朗普言論受壓

歐元最新報１﹒０４９０╱９６，日圓最新報１５５﹒６５╱６６

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《公司業績》

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恒隆地產（００１０１）全年基本純利跌２５％，營業溢利跌１３％

恒隆集團（０００１０）去年純利減４２％，物業銷售虧損擴大

筆克遠東（００７５２）全年純利增５７％，末期連特息派１１仙

宏信超市申請港上市去年首九月溢利跌２１％

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《公司資訊》

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５２ＴＯＹＳ創始人兼ＣＥＯ回應赴港上市表示都是傳聞

東亞銀行（０００２３）指定分行於農曆新年延長營業時間

海峽石油化工（００８５２）執董兼行政總裁姚國梁辭任

滙漢控股（００２１４）今早停牌，待發主要交易公告

泛海集團（００１２９）今早停牌，待就須予公布交易發公告

助力ＡＩ產業鏈，中行（０３９８８）未來五年提供１萬億元金融支持

中銀香港（０２３８８）料美聯儲本月維持利率不變機率較高，金價有望再創新高；擬議收購中

銀國際私行全部股本及出售寶生證券

Ｔｒｉｐ﹒ｃｏｍ指農曆年香港出入境預訂量增加，旅客消費力提升

傳長建（０１０３８）擬售Ｅｖｅｒｓｈｏｌｔ Ｒａｉｌ，估值最高逾３８０億元

美團（０３６９０）無人機去年完成逾２０萬單訂單，新增用戶超８萬

小米（０１８１０）召回逾３萬輛ＳＵ７標準版電動汽車

比亞迪（０１２１１）召回６８４３輛方程豹豹５插電混動車

海豐國際（０１３０８）以５７９６萬美元行使建造兩艘集裝箱船舶期權

中人壽（０２６２８）指完善耐心資本配套機制，加大長周期考核比重

恒隆地產（００１０１）盧韋柏稱集團投地「冇話唔出擊，但出得擊就一定要平」；陳文博稱今

年要非常審慎投資，冀集團零售銷售額止跌

康聖環球（０９９６０）完成全購廣州康丞及收購ＡｎｃｈｏｒＤｘ４９％股權

大灣區航空取消航班，消委會指旅行社應４－６周內退款

支付寶指「碰一下錢被隔空盜刷」屬擺拍，部分造謠者被警方懲處

新世界（０００１７）發表業務更新冀提升營運透明度，將積極在港推盤；傳冀９０億售Ｋ１１

Ａｒｔ Ｍａｌｌ，華潤出價僅６０億

平安好醫生（０１８３３）助力上海男性四價ＨＰＶ疫苗首針接種

網易雲音樂指ＳＭ娛樂單方面不續約，歌曲或月底下架

ＰａｙＭｅ聯乘ＴＶＢ推賀年活動，留意指定節目可獲８８元折扣券

中國動向（０３８１８）第三季財季Ｋａｐｐａ品牌店舖零售流水錄中單位數下降

國泰（００２９３）已取消供應紅菜頭沙律，並加強員工在食物衞生的培訓；國泰尼泊爾客機爆

食物中毒，衞生署不排除機上紅菜頭沙律受污染

國富創新（００２９０）成立量子創新戰略委員會

英達公路再生科技（０６８８８）根據英達股份獎勵計劃購買股份

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《國企紅籌》

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光大綠色環保（０１２５７）發行６﹒５億人幣首期碳中和綠色資產支持證券

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《神州民企》

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微創機器人（０２２５２）圖邁去年全球銷售３９台，累銷近６０台

博安生物（０６９５５）３１５０萬人幣設備訂售後回租

迪信通（０６１８８）劉東海辭任執行總裁，劉亮接任

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《中國要聞》

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習近平瀋陽考察調研，了解節日期間市場供應情況

丁薛祥冀荷蘭繼續為中企提供非歧視的營商環境

內地倡擴大新春節日消費，加大力度購脫貧地區農產品

廣東去年旅遊收入同比增１５﹒８％，人均花費增３％

中國黃金協會表示去年中國黃金產量３７７噸，同比微增

商務部：去年以舊換新帶動產品銷售額超１﹒３萬億元；去年北京上海廣州等五市入境外國人增

約１倍；去年限額以上單位家電零售額超１萬億創新高；四方面入手推動消費品以舊換新取得更

大成效

北京市朝陽區委書記文獻升任北京市副市長

２０２４年Ａ股被動指數基金規模首超主動權益基金

蘇州日本母子遇襲案被告被判死刑

移民局指春節料日均１８５萬人次出入境，增９﹒５％

金價續漲，「０﹒０１克金」黃金手機貼成顧客新寵

今年首期ＭＬＦ縮量，分析指縮長放短，逆回購料加力；人行縮量續作２０００億ＭＬＦ，利率

持平２％

人行２８４０億逆回購利率持平，全周放水８１５７億

抖音Ａｐｐ推出「打車」服務，暫僅高德打車入駐

迪卡儂中國指在華銷售產品將提升至１００％本土製造

字節據報削部分員工福利，停發春節紅包、中秋禮品等

霸王茶姬指全球會員數增１６０％，創造６萬就業崗位

王小洪稱推動打擊治理跨境賭博工作取得新突破

國務院任免國家工作人員，任命高政為文旅部副部長

今年廣州首宗宅地成交，越秀近９億競得海珠新僑地塊

杭州誕新地王，樓面價逾６萬元，濱江集團５４億摘得

財政部５年期固息國債中標利率１﹒４３％創新低；１２月全國發行地方政府債券１﹒０９萬億

元

特斯拉召回逾１２２萬輛進口及國產電動汽車

上交所舉辦機構投資者專題培訓班

摩通估算３﹒７萬億增量資金入Ａ股，花旗料年增萬億

瑞銀料今年萬億保險資金流入Ａ股

內地出台指導意見，要求降低新能源車維修使用成本；「車險好投保」平台明開放高賠付風險新

能源車投保

外匯局指１２月國際收支貨物和服務貿易規模增１３％；美國連續五年成為中國鋰電池最大出口

目的地

上交所發布上證紅利質量與紅利增長等４條指數；上交所預計今年再降費讓利約９﹒６５億元人

民幣

機構料１月中國官方製造業ＰＭＩ持平，繼續擴張

國台辦指福建上海旅遊踩線團已向台方提交考察申請

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《大國博弈》

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中國機電商會已就電動車被加徵關稅起訴至歐盟法院

美國會擬撤中國最惠國特遇，中方轟開歷史倒車；特朗普稱寧願不徵關稅，中方表示經貿合作互

利共贏

特朗普稱寧願不對中國徵關稅，相信可達成貿易協議

摩通指中國或與各國聯合應對美國關稅政策

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《國際要聞》

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特朗普將在「適當的時候」與聯儲局主席討論減息；特朗普新設虛擬貨幣工作組研究美國數字資

產儲備；特朗普砲轟美銀及摩通，聲稱銀行拒絕為保守派服務；重返權力之巔第四日，特朗普在

達沃斯語驚四座

美國法官暫時阻止出生公民權行政令，指其公然違憲

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《外圍經濟》

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新加坡５年來首次放鬆貨幣政策，下調匯率區間斜率

日本央行加息０﹒２５厘，為１８年來最大加幅；日本央行加息後，東京股市回吐稍早漲幅；日

揆發表首份施政演說，承諾為國民加薪及抑壓通脹；植田和男稱如經濟前景實現，日本央行將繼

續升息

美國上周新領失業救濟人數增至２２﹒３萬，高於預期

粟米價格升至２０２３年以來最高，受需求和天氣影響

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《其他消息》

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港府譴責英國外相等官員與被通緝港人會面

陳茂波稱香港將開放新市場，續與美國合作夥伴接觸

專家稱強積金擴大供款範圍資金規模有限難振港股表現

毛樂禮當選大律師公會主席，稱維護法治和司法獨立是公會核心價值

積金局擬上調供款入息上下限，資方稱時機不當

消息指啟德體育園３月１日正式開幕，主場館將辦大型表演

甯漢豪稱新界北制定優先發展區可使社會討論更聚焦

綠色建築議會網絡系統遭黑客入侵，逾六千從業員資料外洩

金發局再度委任鄭志剛為香港財富傳承學院主席

中原ＣＣＬ連跌兩周共０﹒５％，龍年樓價跌４﹒５％；農曆年假逼近，中原十大屋苑周末睇樓

量創４９周新低

利嘉閣指樓價三年累挫２７％，料今年首季仍波動；高力指樓市仍以一手主導，去庫存成各發展

商首要任務

差估署指上月樓價指數轉跌，去年全年跌逾７％

房屋局指未來３至４年潛在一手供應跌至１０﹒７萬伙

地政總署表示大圍美田路住宅地共接獲６份標書

數碼港與香港理工大學簽合作備忘錄，將共同籌組加速器計劃

金管局指正式推出小紅書官方專頁；銀行帳戶運營投訴去年大增至１０３０宗 涉更多帳戶審查

葛珮帆冀低空經濟監管沙盒試點項目首季試飛

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