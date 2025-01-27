期指低開４點報２０１００，國指期貨跌１點報７３２４

《經濟通通訊社２７日專訊》期指低開４點報２０１００，國指期貨低開１點報７３２４，
科指期貨高開５９點報４７１９。
【你點睇？】陳茂波強調預算案將以節流為主，醫教開支、2元乘車、公務員薪酬，你最認同哪個節流方法？► 立即投票
27/01/2025 09:15
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27/01/2025 17:16 《外圍焦點》美國公布達拉斯製造業活動指數
27/01/2025 16:46 ２月期指最後交易價２０２６４升１２２點，成交７９７７７張
27/01/2025 16:31 ２月期指最後交易價２０２６４升１２２點，高水６６點
27/01/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數６２４５３張減２８９２４張
27/01/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數６７６７９張減５１７１２張
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