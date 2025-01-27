２月期指最後交易價２０２６４升１２２點，高水６６點

《經濟通通訊社２７日專訊》是日期指結算，即月期指估計結算價為２０２３８，即月國指

期貨估計結算價為７３９５，而即月科指期貨估計結算價為４７１２。



２月期指最後交易價２０２６４，升１２２點，高水６６點，暫成交７９４７３張。２月國

指期貨最後交易價７４１１，升７２點，高水２８點，暫成交１０２３０３張。另外，２月科指

期貨最後交易價４６９７，升２９點，高水１０點，暫成交８４２６８張。

