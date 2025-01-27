  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Art Month ...
etnet專輯
期貨新聞

27/01/2025 15:03

美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６０４６﹒２５跌８７點

　　　　　　　　　　　　　　　標普與美債孳息率最新行情
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　名稱　　　　　　１５：０１報價　　上日報價　　　　升╱跌　　　升╱跌百分率
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
標普５００三月期貨　　　６０４６﹒２５　６１３３﹒２５　－８７﹒００　－１﹒４２％
三十年期美國債券孳息率　４﹒８１１％　　　４﹒８５％　　　　　　　　　　　　　　　
十年期美國債券孳息率　　４﹒５７７％　　　４﹒６２％　　　　　　　　　　　　　　　
五年期美國債券孳息率　　４﹒３９０％　　　４﹒４３％　　　　　　　　　　　　　　　
三年期美國債券孳息率　　４﹒３０１％　　　４﹒３３％　　　　　　　　　　　　　　　
兩年期美國債券孳息率　　４﹒２４０％　　　４﹒２７％　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　黃金價格最新行情
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　名稱　　　　　　　１５：０１報價　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　本地倫敦金　２７７１﹒２５╱２７５２﹒５６
　　本地倫敦銀　　　３０﹒６１╱３０﹒４３　　
　　　九九金　　　　　　　２５５８０　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　上述報價只供參考用
　
　
　
　

【你點睇？】DeepSeek發布受到關注，惟美國正調查其有否透過第三方購入先進晶片，你認為美方會否封鎖DeepSeek？► 立即投票

返回期貨新聞

上一篇新聞︰27/01/2025 16:31  ２月期指最後交易價２０２６４升１２２點，高水６６點

下一篇新聞︰27/01/2025 09:15  期指低開４點報２０１００，國指期貨跌１點報７３２４

其他期貨新聞
More

27/01/2025 17:20  【夜期時段】２月期指最新報２０２６３點，跌１點，高水６５點

27/01/2025 17:16  《外圍焦點》美國公布達拉斯製造業活動指數

27/01/2025 16:46  ２月期指最後交易價２０２６４升１２２點，成交７９７７７張

27/01/2025 09:14  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６０８４﹒０跌逾４９點

27/01/2025 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數６２４５３張減２８９２４張

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

加關稅朝令夕改，特朗普舉棋未定

04/02/2025 11:13

大國博弈

高息定存 | 華僑銀行推新春港元定存優惠，88天或188天享...

03/02/2025 17:17

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處