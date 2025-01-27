  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
期貨新聞

27/01/2025 17:20

【夜期時段】２月期指最新報２０２６３點，跌１點，高水６５點

　　《經濟通通訊社２７日專訊》是日期指結算，２月期指在夜期時段開市報２０２５０點，跌
１４點，高水５２點，最新報２０２６３點，跌１點，高水６５點，合約成交６１２張。
　
　　２月國指期貨在夜期時段開市報７４１１點，無升跌，高水２８點，最新報７４０６點，跌
５點，高水２３點，合約成交１４４６張。

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回期貨新聞

上一篇新聞︰27/01/2025 19:44  《日入而息》外滙基金去年賺２１９０億，新地逾６億奪大圍住宅地

下一篇新聞︰27/01/2025 17:16  《外圍焦點》美國公布達拉斯製造業活動指數

其他期貨新聞
More

28/01/2025 08:15  恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２０７８７７張，增逾萬八張

28/01/2025 08:15  恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１１２０７６張，增１５２１１張

27/01/2025 19:45  《再戰明天》美儲局一連兩日議息，美國公布耐用品訂單等數據

27/01/2025 16:46  ２月期指最後交易價２０２６４升１２２點，成交７９７７７張

27/01/2025 16:31  ２月期指最後交易價２０２６４升１２２點，高水６６點

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

加關稅朝令夕改，特朗普舉棋未定

04/02/2025 11:13

大國博弈

高息定存 | 華僑銀行推新春港元定存優惠，88天或188天享...

03/02/2025 17:17

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處