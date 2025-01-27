【夜期時段】２月期指最新報２０２６３點，跌１點，高水６５點

《經濟通通訊社２７日專訊》是日期指結算，２月期指在夜期時段開市報２０２５０點，跌
１４點，高水５２點，最新報２０２６３點，跌１點，高水６５點，合約成交６１２張。
２月國指期貨在夜期時段開市報７４１１點，無升跌，高水２８點，最新報７４０６點，跌
５點，高水２３點，合約成交１４４６張。
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27/01/2025 17:20
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