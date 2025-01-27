《再戰明天》美儲局一連兩日議息，美國公布耐用品訂單等數據

《經濟通通訊社２７日專訊》美儲局一連兩日議息，及美國公布耐用品訂單等數據，料為周

二（２８日）市場焦點。



周二本港及新加坡半日市，中國內地、台灣及南韓假期休市。各國重要經濟活動方面，美國

聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）開始為期兩日的利率會議（至２９日）。歐盟一般事務委員會

會議舉行。周二本港時間７：５０ａｍ，日本央行公布１２月１８－１９日貨幣政策會議記錄。

４：００ｐｍ，瑞典央行執委會舉行貨幣政策會議。



＊澳洲公布ＮＡＢ企業信心指數，日本公布工具機訂單＊



數據方面，周二（２８日）８：３０ａｍ（本港時間．下同），澳洲公布１２月ＮＡＢ企業

信心指數。２：００ｐｍ，日本公布１２月工具機訂單。４：３０ｐｍ，香港公布１２月貨幣供

應Ｍ１；１２月貨幣供應Ｍ２；１２月貨幣供應Ｍ３。９：３０ｐｍ，美國公布１２月耐用品訂

單，料由下滑１﹒２％改善至升０﹒５％。１０：００ｐｍ，美國公布１１月標普╱Ｃａｓｅ－

Ｓｈｉｌｌｅｒ２０大城市房價指數，經季節調整月率升幅料由０﹒３２％收窄至０﹒３％。



在本港，明日公布業績的公司有：ＨＰＣ ＨＯＬＤＩＮＧＳ（０１７４２）等。



另外，加拿大央行周三（２９日）公布議息結果。美儲局周四（３０日）凌晨公布議息結果

，歐洲央行亦於周四公布議息結果，美國及歐元區同日公布第四季ＧＤＰ初值。美國周五（３１

日）公布１２月ＰＣＥ物價指數。（ｗａ）

