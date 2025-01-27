  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
期貨新聞

27/01/2025 19:45

《再戰明天》美儲局一連兩日議息，美國公布耐用品訂單等數據

　　《經濟通通訊社２７日專訊》美儲局一連兩日議息，及美國公布耐用品訂單等數據，料為周
二（２８日）市場焦點。
　
　　周二本港及新加坡半日市，中國內地、台灣及南韓假期休市。各國重要經濟活動方面，美國
聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）開始為期兩日的利率會議（至２９日）。歐盟一般事務委員會
會議舉行。周二本港時間７：５０ａｍ，日本央行公布１２月１８－１９日貨幣政策會議記錄。
４：００ｐｍ，瑞典央行執委會舉行貨幣政策會議。
　
＊澳洲公布ＮＡＢ企業信心指數，日本公布工具機訂單＊
　
　　數據方面，周二（２８日）８：３０ａｍ（本港時間．下同），澳洲公布１２月ＮＡＢ企業
信心指數。２：００ｐｍ，日本公布１２月工具機訂單。４：３０ｐｍ，香港公布１２月貨幣供
應Ｍ１；１２月貨幣供應Ｍ２；１２月貨幣供應Ｍ３。９：３０ｐｍ，美國公布１２月耐用品訂
單，料由下滑１﹒２％改善至升０﹒５％。１０：００ｐｍ，美國公布１１月標普╱Ｃａｓｅ－
Ｓｈｉｌｌｅｒ２０大城市房價指數，經季節調整月率升幅料由０﹒３２％收窄至０﹒３％。
　
　　在本港，明日公布業績的公司有：ＨＰＣ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ（０１７４２）等。
　
　　另外，加拿大央行周三（２９日）公布議息結果。美儲局周四（３０日）凌晨公布議息結果
，歐洲央行亦於周四公布議息結果，美國及歐元區同日公布第四季ＧＤＰ初值。美國周五（３１
日）公布１２月ＰＣＥ物價指數。（ｗａ）

《說說心理話》親友自殺離世遺屬如何自處？身邊親友應該怎樣陪他們走出人生最低谷？► 即睇

返回期貨新聞

上一篇新聞︰28/01/2025 08:15  恒指期貨現貨月份未平倉合約總數１１２０７６張，增１５２１１張

下一篇新聞︰27/01/2025 19:44  《日入而息》外滙基金去年賺２１９０億，新地逾６億奪大圍住宅地

其他期貨新聞
More

28/01/2025 09:15  美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６０４４﹒７５，跌２點

28/01/2025 08:15  恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１３６１５３張，增逾萬三張

28/01/2025 08:15  恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２０７８７７張，增逾萬八張

27/01/2025 17:20  【夜期時段】２月期指最新報２０２６３點，跌１點，高水６５點

27/01/2025 17:16  《外圍焦點》美國公布達拉斯製造業活動指數

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

加關稅朝令夕改，特朗普舉棋未定

04/02/2025 11:13

大國博弈

高息定存 | 華僑銀行推新春港元定存優惠，88天或188天享...

03/02/2025 17:17

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處