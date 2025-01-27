《日入而息》外滙基金去年賺２１９０億，新地逾６億奪大圍住宅地

《今天重點》

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外匯基金去年賺２１９０億元，債券投資收益１３５６億元；余偉文稱外匯基金去年錄良好投資

收入，將作出適當防禦性部署；被問及外匯基金會否增加分帳予港府，余偉文：毋須改變現時安

排

新地（０００１６）逾６億奪大圍美田路住宅地，符預期

恒生因投資產品銷售手法失當行為遭證監會譴責兼罰款６６４０萬元；回應銷售產品缺失，恒生

稱已採措施糾正，積極與證監及金管局合作

本港１２月出口按年升５﹒２％勝預期，全年升８﹒７％

龍年收官累升１３％，滬綜指收跌０﹒０６％迎蛇年

萬科（０２２０２）主席及ＣＥＯ請辭，深鐵董事長辛傑接任主席；深圳國資委表示有足夠「子

彈」支持萬科穩健發展；萬科以１３﹒５億人幣向深鐵轉讓紅樹灣項目收益權及管理公司股權；

萬科料去年盈轉虧蝕４５０億元人民幣

ＤｅｅｐＳｅｅｋ推出即上蘋果中國區榜首，能力直追ＯｐｅｎＡＩ；ＤｅｅｐＳｅｅｋ回應兩

天兩故障表示或因訪問量激增；ＤｅｅｐＳｅｅｋ技術強成本廉，概念Ａ股異軍突起

特朗普認為美聯儲應減息，惟華爾街分析師不認可；標普全球指美國１月商業活動放緩至９個月

新低；美國密歇根大學１月消費者信心指數低於市場預期；ＤＷＳ指不明朗因素未除，料美儲局

本月維持利率不變；嘉信理財料美聯儲未來數次會議不太可能調整利率

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《即日市況》

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恒指升１３１點收報２０１９７，北水節前最後交易日仍買進９０億

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《深滬股市》

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龍年收官累升１３％，滬綜指收跌０﹒０６％迎蛇年

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《美元匯價》

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除非特朗普言論續不利，美元調整未必持續

歐元最新報１﹒０４９６╱９７，日圓最新報１５４﹒１４╱１６

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《公司資訊》

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信華信技術國際申ＩＰＯ，去年８月在港設地區總部

恒都集團（００７２５）斥４１３﹒５萬元購入阿里巴巴５萬股股份

鄭州銀行（０６１９６）傅春喬及李紅分別辭任副行長及行長助理職務

據報香港法院將海航集團國際清盤呈請聆訊押後至２月１７日

星展香港與港鐵（０００６６）簽１０億可持續發展表現掛勾貸款

京東快遞深圳３口岸開設快遞自提點

傳恒生（０００１１）新造按揭現金回贈最高０﹒６％中銀０﹒３５％；恒生因投資產品銷售手

法失當行為遭證監會譴責兼罰款６６４０萬元

滙豐指擴大「可疑帳號警示」覆蓋範圍，逾一個月發出近百警示

領地控股（０６９９９）售河南土地，料虧損約４１００萬元人幣

國富創新（００２９０）設ＳＰＣ擬投資量子科技創新企業

吉利（００１７５）極氪今年擬在海外建１００家銷售門店

商湯（０００２０）日日新以總分６８﹒５９列ＳｕｐｅｒＣＬＵＥ－Ｌｉｖｅ榜首

天津銀行（０１５７８）監管機構核准馮景華、彭冰擔任獨立非執董任職資格

領展（００８２３）提供逾三千個電動車充電站，成香港最大私營公眾充電站供應商

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《國企紅籌》

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上海醫藥（０２６０７）擬斥十億人幣參設上海生物醫藥併購合夥企業

越秀交通（０１０５２）廣州北二環高速去年１１月路費收入按年跌２％

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《神州民企》

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基石藥業（０２６１６）與ＳｔｅｉｎＣａｒｅｓ達成商業化戰略合作

南方通信（０１６１７）２１５６萬美元出售事項告吹

萬科（０２２０２）主席及ＣＥＯ請辭，深鐵董事長辛傑接任主席；深圳國資委表示有足夠「子

彈」支持萬科穩健發展

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《中國要聞》

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春節團拜會舉行，習近平稱推動經濟向好防範外部衝擊

李強與外國專家新春座談，擴大科技開放深化聯合科研

公安部指涉嫌誘騙王星到緬甸疑犯「顏十六」被捕回國

上海今年將開業約５０個新商業項目；去年上海人民幣貸款增加１﹒１萬億，個人房貸大增

國內智駕行業進入淘汰賽階段，縱目科技停發工資

去年服務貿易總額超７﹒５萬億再創新高，增逾１４％

機構指經濟回升態勢未穩，剔除春節因素後ＰＭＩ仍弱

廣州２０２４年ＧＤＰ增長２﹒１％，遠低全國水平

商務部去年對外非金融類直投美元計較上年增１１％

國資委創新監管方式，提升央企國企考核分配精準性

統計局指春節因素影響ＰＭＩ回落，但預期指數明顯升；全年工業企業利潤仍降，統計局表示增

量政策下持續恢復

１２月規上工業企業利潤轉增１１％，全年降３﹒３％

交通部指春運以來區域人員流動量超３０億人次

兩會３月初北京開幕，新聞中心２月２７日運作

中國１月官方製造業ＰＭＩ回落至４９﹒１％，遜預期

人行２９８０億逆回購利率持平，淨投放１７５０億；人行１月１﹒７萬億買斷式逆回購，無開

展國債買賣

受房地產拖累，去年中國地方土地出讓收入年減１６％

廣東去年ＧＤＰ增３﹒５％，連續兩年未達目標

ＤｅｅｐＳｅｅｋ推出即上蘋果中國區榜首，能力直追ＯｐｅｎＡＩ；ＤｅｅｐＳｅｅｋ回應兩

天兩故障表示或因訪問量激增；ＤｅｅｐＳｅｅｋ技術強成本廉，概念Ａ股異軍突起

去年國內１３７個新能源車系車險賠付率超１００％

上汽申請「尚界」商標，有望成鴻蒙智行「第五界」

江汽集團與華為合作第二、三款車全面啟動研發

內地擴大海南自貿港「零關稅」政策，咖啡等納入範圍

房地產稅收新政實施首月，新增減免稅１１６﹒９億元

兩部門推動省內異地住院費用納入按病種付費管理

華夏銀行董事長李民吉因個人原因請辭，此前傳受查

內地去年發債７９萬億，外資託管餘額４﹒２萬億

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《大國博弈》

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美國ＣＩＡ改變立場，聲稱新冠病毒或源於實驗室外洩

外交部回應會否接回在美非法移民表示先核實為中國公民；美方應停止將溯源問題政治化、工具

化；相信會有更多美企及各國企業來香港投資興業

王毅會見印度外交秘書，籲雙方致力相互理解而非猜忌；英媒指中國外長王毅下月訪問英國，舉

行中英戰略對話

寶馬與中國電動汽車商聯手就關稅向歐盟法院提起訴訟

Ｓｈｅｉｎ不允許在美國市場銷售產品使用中國棉花

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《國際要聞》

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美國務卿魯比奧有意懸賞獵殺阿富汗塔利班領袖；白宮指哥倫比亞已同意接收非法移民遣返；特

朗普稱約旦和埃及應接收更多巴人，哈馬斯反對

哥倫比亞拒絕搭載非法移民軍機降落，特朗普徵關稅

施紀賢與特朗普通話，稱期待很快會面以加強聯繫

拉脫維亞總理表示連接拉國和瑞典海底光纖電纜遭破壞

尹錫悅成為韓國首名被起訴現任總統

白俄總統選舉投票結束，調查指盧卡申科取８７％選票

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《外圍經濟》

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歐洲股市早段下跌，道指期貨跌逾５００點

特朗普認為美聯儲應減息，惟華爾街分析師不認可；標普全球指美國１月商業活動放緩至９個月

新低；美國密歇根大學１月消費者信心指數低於市場預期；ＤＷＳ指不明朗因素未除，料美儲局

本月維持利率不變；嘉信理財料美聯儲未來數次會議不太可能調整利率

波音第四季初步財務數據顯示營收不及預期

科企迷ＡＩ，Ｍｅｔａ今年或投６５０億美元遠超預期

Ｐｅｒｐｌｅｘｉｔｙ修改合併ＴｉｋＴｏｋ方案，允華府持股一半

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《其他消息》

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２月期指最後交易價２０２６４升１２２點，成交７９７７７張

ＨＫＣＥＲＴ指提防騙徒假裝派發電子利是套取資料

安永指獨董在引領公司實現穩健治理與可持續增長扮演重要角色

社署指綜援及公共福利金等下月起上調１﹒３％

渣打洪丕正預計未來十年亞洲將貢獻全球ＧＤＰ一半增長

澳門旅遊局料新春酒店入住率九成五，暫未發現房價超出預報價；澳門酒店新春假期爆滿，「萬

元房」再現

羅淑佩促酒店業合理定價，切勿「殺雞取卵」；今年內完成表演場館定位研究，亞博館二期２０

２８年落成

長沙灣年宵市場攤檔遭強風破壞，謝展寰：以今晚重開為目標；長沙灣遊樂場年宵市場重新開放

，攤檔已完成維修

陳茂波稱國際高度關注中美關係發展，邀各地財金官員商界領袖訪港

香港去年總出入境人次２﹒９８億，其中訪客增三成至４４５０萬

春節前周末十大屋苑錄６宗買賣，連續６周維持個位數

甯漢豪料最終賣地收入多於４０億，地產市道需時回暖

美聯信心指數按周跌０﹒８％，樓價指數跌０﹒２９％

消息指鍾庭耀再被帶走協助調查，兩星期內第二次

金管局歡迎銀公成員行以共同協商形式減輕中小企客戶流動性壓力；外匯基金去年賺２１９０億

元，債券投資收益１３５６億元；余偉文稱外匯基金去年錄良好投資收入，將作出適當防禦性部

署

黃金海灣．珀岸周六推售１３３伙，折實入場２９５萬

１２月出口按年升５﹒２％勝預期，全年升８﹒７％

初一國際匯演下午３時半起分階段封路，初二放煙花下午５時起封路

萊坊料今年發展商加快推貨尾，港島寫字樓有早期改善跡象

銀行公會６成員行同意先行先試，協商助中小企客戶減輕流動性壓力

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