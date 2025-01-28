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28/01/2025 12:31

即月期指最後交易價２０３２５升６１點，高水１００點

　　《經濟通通訊社２８日專訊》即月期指最後交易價２０３２５，升６１點，高水１００點，
暫成交３５９０１張。即月國指期貨最後交易價７４２１，升１０點，高水３９點，暫成交
３９４６３張。另外，即月科指期貨最後交易價４７５０，升５３點，高水２６點，暫成交
３２９１８張。

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