《再戰明天》中國公布財新製造業ＰＭＩ，歐元區公布ＣＰＩ

《經濟通通訊社２８日專訊》中國公布財新製造業ＰＭＩ，及歐元區公布ＣＰＩ，料為下周

一（３日）市場焦點。



下周一中國內地假期休市。各國重要經濟活動方面，加拿大央行周三（２９日）公布議息結

果。美儲局周四（３０日）凌晨公布議息結果，歐洲央行同日晚上公布議息結果。下周一歐盟貿

易部長非正式會議舉行（至４日）。



數據方面，周三８：３０ａｍ（本港時間．下同），澳洲公布第四季消費者物價指數，季率

升幅料由０﹒２％擴大至０﹒３％，年率升幅料由２﹒８％收窄至２﹒５％；１２月消費者物價

指數年率升幅料由２﹒３％擴大至２﹒５％。１：００ｐｍ，日本公布１月消費者信心指數，料

由３６﹒２升至３６﹒５。５：００ｐｍ，歐元區公布１２月貨幣供應Ｍ３，年率升幅料由

３﹒８％擴大至３﹒９％。９：３０ｐｍ，美國公布１２月批發庫存，月率料由下滑０﹒２％改

善至升０﹒２％。



＊美歐央行公布議息結果，美國公布個人消費等數據＊



周四３：００ａｍ，美國公布官方指標利率，料維持於４﹒５％。８：３０ａｍ，澳洲公布

第四季出口物價，季率料由下滑４﹒３％改善至升２﹒５％；第四季進口物價季率料由下滑

１﹒４％改善至升１﹒５％。３：００ｐｍ，德國公布１２月進口物價，月率升幅料由０﹒９％

收窄至０﹒５％，年率升幅料由０﹒６％擴大至１﹒９％。５：００ｐｍ，德國公布第四季國內

生產總值，年率料維持不變，經季節調整季率料由０﹒１％逆轉至下滑０﹒１％。６：００ｐｍ

，歐元區公布１２月失業率，料維持於６﹒３％；１月消費者信心指數。９：１５ｐｍ，歐元區

公布官方指標利率，料由３﹒１５％降至２﹒９％。９：３０ｐｍ，美國公布第四季ＧＤＰ價格

指數，料由１﹒９％升上２﹒５％；第四季個人消費料由３﹒７％降至３﹒２％；連續申請失業

救濟金人數料維持於１８９﹒９萬；首次申請失業救濟金人數料由２２﹒３萬升至２２﹒５萬。

１１：００ｐｍ，美國公布１２月成屋待完成銷售，月率料維持不變。



周五（３１日）７：３０ａｍ，日本公布１２月失業率，料維持於２﹒５％。７：５０ａｍ

，日本公布１２月工業生產，月率跌幅料由２﹒２％收窄至０﹒１％，年率跌幅料維持於

２﹒７％；１２月零售銷售月率料由１﹒９％逆轉至下滑０﹒１％，年率升幅料由２﹒８％擴大

至３﹒４％。８：３０ａｍ，澳洲公布第四季生產者物價指數。１：００ｐｍ，日本公布１２月

新屋動工，年率跌幅料由１﹒８％擴大至３﹒９％。３：００ｐｍ，德國公布１２月零售銷售，

月率料維持不變。９：００ｐｍ，德國公布１月消費者物價指數，月率升幅料由０﹒５％收窄至

０﹒１％，年率升幅料維持於２﹒６％。９：３０ｐｍ，美國公布１２月個人消費，料由

０﹒４％升上０﹒５％；１２月個人所得料由０﹒３％升上０﹒４％。１０：４５ｐｍ，美國公

布１月芝加哥採購經理人指數，料由３６﹒９升至４０。



＊本港公布第四季ＧＤＰ，美國公布製造業ＰＭＩ等數據＊



下周一８：３０ａｍ，日本公布１月製造業採購經理人指數。同一時間，澳洲公布１２月建

築許可；１２月零售銷售。９：４５ａｍ，中國公布１月財新製造業採購經理人指數，料由

５０﹒５升至５０﹒６。４：３０ｐｍ，香港公布第四季本地生產總值；１２月零售銷售。

６：００ｐｍ，歐元區公布１月消費者物價指數。１０：４５ｐｍ，美國公布１月製造業採購經

理人指數。１１：００ｐｍ，美國公布１月ＩＳＭ製造業指數，料由４９﹒２降至４８﹒９。



在本港，下周四（６日）公布業績的公司有：百勝中國（０９９８７）等。（ｗａ）

