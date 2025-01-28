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28/01/2025 16:02

《日入而息》港股龍年飆４４７９點，ＤｅｅｐＳｅｅｋ衝擊晶片業

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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電盈（００００８）斥７０００萬元收購李澤楷旗下《信報》　　　　　　　　　　　　　　　
萬洲國際（００２８８）Ｃｈａｒｌｅｓ　Ｓｈａｎｅ　Ｓｍｉｔｈ辭任執董；史密斯菲爾德食
品料今在美上市，萬洲主席萬隆斥５億元認購股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳國泰航空（００２９３）將招標訂購數十架寬體飛機　　　　　　　　　　　　　　　　　　
澳新料今年本港ＧＤＰ增２﹒７％，樓價平穩交投量升；本港財赤至少持續兩三年，或加富人稅
ＤｅｅｐＳｅｅｋ發新模型，遭惡意攻擊僅允內地手機註冊；ＤｅｅｐＳｅｅｋ爆紅，特朗普稱
對美國企業是「警鐘」；ＯｐｅｎＡＩ盛讚ＤｅｅｐＳｅｅｋ表示新競爭對手令人振奮；英偉達
市值大蒸發，稱ＤｅｅｐＳｅｅｋ印證其晶片具效益；英偉達狂瀉近１７％收市，市值蒸發５８
９０億美元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
特朗普命令美國國際開發署高層官員行政休假；參院確認貝森特任美財長，傳將推２﹒５％普遍
關稅；美國司法部據報解僱多名曾參與調查特朗普官員　　　　　　　　　　　　　　　　　　
六部門推出家裝廚衛「煥新」補貼，最高補貼３０％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上海擴圍以舊換新補貼政策，涉家電、家紡等七類產品　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《即日市況》
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　　中芯跌幅銷，恒指半日市升２７點收報２０２２５，全月升１６５點
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　　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》
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　　歐元最新報１﹒０４３９╱４１，日圓最新報１５５﹒７３╱７４
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
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ＨＰＣ（０１７４２）全年盈轉虧蝕８４８﹒５萬元，不派末期息　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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耀才證券（０１４２８）向全體員工派花紅，最高達１９個月　　　　　　　　　　　　　　　
和電香港（００２１５）「自遊數據王」外遊服務新增６　ＧＢ版本　　　　　　　　　　　　
小米（０１８１０）雷軍、余承東邊開車邊直播，被抖音短暫封禁　　　　　　　　　　　　　
六福旗下「福滿傳家」在港設首間分店，４６萬租海防道地舖　　　　　　　　　　　　　　　
招商局商業房託基金（０１５０３）訂立４１億元人民幣融資協議　　　　　　　　　　　　　
吉利（００１７５）與雷諾傳接近達成協議在南美開展電動車合作　　　　　　　　　　　　　
新地（０００１６）６億奪大圍地，擬建中小型住宅預算總投資２３億　　　　　　　　　　　
港交所（００３８８）１２月日均成交額按月跌１３％，Ｃ組市佔率升至３﹒５％　　　　　　
電盈（００００８）斥７０００萬元收購李澤楷旗下《信報》　　　　　　　　　　　　　　　
中銀香港（０２３８８）推出電子利是服務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ＥＰＳ創健科技（０３８６０）德勤已辭任核數師，天健國際接任　　　　　　　　　　　　　
傳國泰航空（００２９３）將招標訂購數十架寬體飛機　　　　　　　　　　　　　　　　　　
外媒指中石化（００３８６）計劃下月提高煉油產量１０萬－１５萬桶　　　　　　　　　　　
萬洲國際（００２８８）Ｃｈａｒｌｅｓ　Ｓｈａｎｅ　Ｓｍｉｔｈ辭任執董；史密斯菲爾德食
品料今在美上市，萬洲主席萬隆斥５億元認購股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ＥＳＹＮＣ（０２１４８）已達成反壟斷條件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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莊臣控股（０１９５５）斥約１４４８萬元收購專用清潔及運輸車輛　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　聯交所表示２月４日起取消煜盛文化集團（０１８５９）上市地位
　　思考樂教育（０１７６９）受託人於市場上購入７０萬股股份　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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兩部門指電子渠道銷售儲蓄國債不得向投資者收取費用　　　　　　　　　　　　　　　　　　
六部門推出家裝廚衛「煥新」補貼，最高補貼３０％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
金監總局發布加強監管防範風險推動信託業發展的意見　　　　　　　　　　　　　　　　　　
國資委今年將在科技創新等三大領域加大投資力度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上海擴圍以舊換新補貼政策，涉家電、家紡等七類產品　　　　　　　　　　　　　　　　　　
寧德時代將向ＤＨＬ提供儲能與充換電一體化解決方案　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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俄羅斯查扣中歐班列去歐洲貨物，部分已滯留近三個月　　　　　　　　　　　　　　　　　　
印度稱與中國原則上同意恢復兩國直航航班　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《特朗普新政》　
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特朗普命令美國國際開發署高層官員行政休假；參院確認貝森特任美財長，傳將推２﹒５％普遍
關稅；美國司法部據報解僱多名曾參與調查特朗普官員　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《外圍經濟》　
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ＤｅｅｐＳｅｅｋ爆紅，特朗普稱對美國企業是「警鐘」；ＯｐｅｎＡＩ盛讚ＤｅｅｐＳｅｅｋ
表示新競爭對手令人振奮；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
英偉達市值大蒸發，稱ＤｅｅｐＳｅｅｋ印證其晶片具效益；英偉達狂瀉近１７％收市，市值蒸
發５８９０億美元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
安聯投資料聯儲局本月按兵不動，上半年只減息一次　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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破產管理署遺失７盒磁帶載７﹒６萬人資料，稱洩露風險極低　　　　　　　　　　　　　　　
李家超新年賀辭：蛇年香港會以靈活思維謀發展建未來；梁君彥新年賀辭：與政府攜手推動香港
改革　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
保安局爭取餘下十名港人盡快回港，專責小組一成員留守曼谷跟進　　　　　　　　　　　　　
路政署指北都公路前期勘查研究費可減至７億，冀新田段率先動工　　　　　　　　　　　　　
黃大仙祠今晚９時起讓善信輪候上頭炷香，車公廟通宵開放　　　　　　　　　　　　　　　　
黃家和稱團年飯市旺，料餐飲業生意按年升逾一成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
澳新料今年本港ＧＤＰ增２﹒７％，樓價平穩交投量升；本港財赤至少持續兩三年，或加富人稅
美聯指大圍地皮標價符預期，政府推中小型地政策奏效　　　　　　　　　　　　　　　　　　
高力指重推勾地料吸引發展商投地，惟會拖累物業估值　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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（ｚｚ）

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03/02/2025 08:15  恒指期貨現貨月份未平倉合約總數９２４５０張，減１９６２６張

28/01/2025 12:31  即月期指最後交易價２０３２５升６１點，高水１００點

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