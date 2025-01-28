《日入而息》港股龍年飆４４７９點，ＤｅｅｐＳｅｅｋ衝擊晶片業

《今天重點》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

電盈（００００８）斥７０００萬元收購李澤楷旗下《信報》

萬洲國際（００２８８）Ｃｈａｒｌｅｓ Ｓｈａｎｅ Ｓｍｉｔｈ辭任執董；史密斯菲爾德食

品料今在美上市，萬洲主席萬隆斥５億元認購股份

傳國泰航空（００２９３）將招標訂購數十架寬體飛機

澳新料今年本港ＧＤＰ增２﹒７％，樓價平穩交投量升；本港財赤至少持續兩三年，或加富人稅

ＤｅｅｐＳｅｅｋ發新模型，遭惡意攻擊僅允內地手機註冊；ＤｅｅｐＳｅｅｋ爆紅，特朗普稱

對美國企業是「警鐘」；ＯｐｅｎＡＩ盛讚ＤｅｅｐＳｅｅｋ表示新競爭對手令人振奮；英偉達

市值大蒸發，稱ＤｅｅｐＳｅｅｋ印證其晶片具效益；英偉達狂瀉近１７％收市，市值蒸發５８

９０億美元

特朗普命令美國國際開發署高層官員行政休假；參院確認貝森特任美財長，傳將推２﹒５％普遍

關稅；美國司法部據報解僱多名曾參與調查特朗普官員

六部門推出家裝廚衛「煥新」補貼，最高補貼３０％

上海擴圍以舊換新補貼政策，涉家電、家紡等七類產品

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《即日市況》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中芯跌幅銷，恒指半日市升２７點收報２０２２５，全月升１６５點

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元匯價》

＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

歐元最新報１﹒０４３９╱４１，日圓最新報１５５﹒７３╱７４

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《公司業績》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

ＨＰＣ（０１７４２）全年盈轉虧蝕８４８﹒５萬元，不派末期息

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《公司資訊》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

耀才證券（０１４２８）向全體員工派花紅，最高達１９個月

和電香港（００２１５）「自遊數據王」外遊服務新增６ ＧＢ版本

小米（０１８１０）雷軍、余承東邊開車邊直播，被抖音短暫封禁

六福旗下「福滿傳家」在港設首間分店，４６萬租海防道地舖

招商局商業房託基金（０１５０３）訂立４１億元人民幣融資協議

吉利（００１７５）與雷諾傳接近達成協議在南美開展電動車合作

新地（０００１６）６億奪大圍地，擬建中小型住宅預算總投資２３億

港交所（００３８８）１２月日均成交額按月跌１３％，Ｃ組市佔率升至３﹒５％

電盈（００００８）斥７０００萬元收購李澤楷旗下《信報》

中銀香港（０２３８８）推出電子利是服務

ＥＰＳ創健科技（０３８６０）德勤已辭任核數師，天健國際接任

傳國泰航空（００２９３）將招標訂購數十架寬體飛機

外媒指中石化（００３８６）計劃下月提高煉油產量１０萬－１５萬桶

萬洲國際（００２８８）Ｃｈａｒｌｅｓ Ｓｈａｎｅ Ｓｍｉｔｈ辭任執董；史密斯菲爾德食

品料今在美上市，萬洲主席萬隆斥５億元認購股份

ＥＳＹＮＣ（０２１４８）已達成反壟斷條件

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《國企紅籌》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

莊臣控股（０１９５５）斥約１４４８萬元收購專用清潔及運輸車輛

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《神州民企》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

聯交所表示２月４日起取消煜盛文化集團（０１８５９）上市地位

思考樂教育（０１７６９）受託人於市場上購入７０萬股股份

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《中國要聞》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

兩部門指電子渠道銷售儲蓄國債不得向投資者收取費用

六部門推出家裝廚衛「煥新」補貼，最高補貼３０％

金監總局發布加強監管防範風險推動信託業發展的意見

國資委今年將在科技創新等三大領域加大投資力度

上海擴圍以舊換新補貼政策，涉家電、家紡等七類產品

寧德時代將向ＤＨＬ提供儲能與充換電一體化解決方案

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《大國博弈》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

俄羅斯查扣中歐班列去歐洲貨物，部分已滯留近三個月

印度稱與中國原則上同意恢復兩國直航航班

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《特朗普新政》

＝＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

特朗普命令美國國際開發署高層官員行政休假；參院確認貝森特任美財長，傳將推２﹒５％普遍

關稅；美國司法部據報解僱多名曾參與調查特朗普官員

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《外圍經濟》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

ＤｅｅｐＳｅｅｋ爆紅，特朗普稱對美國企業是「警鐘」；ＯｐｅｎＡＩ盛讚ＤｅｅｐＳｅｅｋ

表示新競爭對手令人振奮；

英偉達市值大蒸發，稱ＤｅｅｐＳｅｅｋ印證其晶片具效益；英偉達狂瀉近１７％收市，市值蒸

發５８９０億美元

安聯投資料聯儲局本月按兵不動，上半年只減息一次

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《其他消息》

＝＝＝＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

破產管理署遺失７盒磁帶載７﹒６萬人資料，稱洩露風險極低

李家超新年賀辭：蛇年香港會以靈活思維謀發展建未來；梁君彥新年賀辭：與政府攜手推動香港

改革

保安局爭取餘下十名港人盡快回港，專責小組一成員留守曼谷跟進

路政署指北都公路前期勘查研究費可減至７億，冀新田段率先動工

黃大仙祠今晚９時起讓善信輪候上頭炷香，車公廟通宵開放

黃家和稱團年飯市旺，料餐飲業生意按年升逾一成

澳新料今年本港ＧＤＰ增２﹒７％，樓價平穩交投量升；本港財赤至少持續兩三年，或加富人稅

美聯指大圍地皮標價符預期，政府推中小型地政策奏效

高力指重推勾地料吸引發展商投地，惟會拖累物業估值

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｚｚ）

