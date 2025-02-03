期指低開２９５點報２００３０，國指期貨跌１０９點報７３１２

《經濟通通訊社３日專訊》期指低開２９５點報２００３０，國指期貨低開１０９點報
７３１２，科指期貨低開６１點報４６８９。
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03/02/2025 09:15
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上一篇新聞︰03/02/2025 15:35 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５９５４﹒３跌１１３點
下一篇新聞︰03/02/2025 09:13 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５９６４﹒５跌１０３點
03/02/2025 17:10 《外圍焦點》亞特蘭大聯儲總裁發表講話，歐元區公布ＣＰＩ
03/02/2025 16:46 即月期指最後交易價２０３２２跌３點，成交１０６７３０張
03/02/2025 16:31 即月期指最後交易價２０３２２跌３點，高水１０５點
03/02/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１１９００４張，減逾萬七張
03/02/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數１７６７９４張減逾三萬一張
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