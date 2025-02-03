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03/02/2025 09:15

期指低開２９５點報２００３０，國指期貨跌１０９點報７３１２

　　《經濟通通訊社３日專訊》期指低開２９５點報２００３０，國指期貨低開１０９點報
７３１２，科指期貨低開６１點報４６８９。

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