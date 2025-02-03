即月期指最後交易價２０３２２跌３點，高水１０５點

《經濟通通訊社３日專訊》即月期指最後交易價２０３２２，跌３點，高水１０５點，暫成

交１０６７３０張。即月國指期貨最後交易價７４２５，升４點，高水４１點，暫成交

１１４０１１張。另外，即月科指期貨最後交易價４７６０，升１０點，高水２３點，暫成交

７６５６２張。

