即月期指最後交易價２０３２２跌３點，成交１０６７３０張

《經濟通通訊社３日專訊》即月期指最後交易價２０３２２，跌３點，高水１０５點，成交
１０６７３０張。即月國指期貨最後交易價７４２５，升４點，高水４１點，成交１１４０６３
張。另外，即月科指期貨最後交易價４７６０，升１０點，高水２３點，成交７６６１０張。
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03/02/2025 16:46
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