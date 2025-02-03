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03/02/2025 15:35

美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５９５４﹒３跌１１３點

　　　　　　　　　　　　　　　標普與美債孳息率最新行情
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　名稱　　　　　　１５：０１報價　　上日報價　　　　　升╱跌　　　升╱跌百分率
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
標普５００三月期貨　　　５９５４﹒２５　６０６７﹒２５　－１１３﹒００　－１﹒８６％
三十年期美國債券孳息率　４﹒７６６％　　　４﹒８１％　　　　　　　　　　　　　　　　
十年期美國債券孳息率　　４﹒５２１％　　　４﹒５７％　　　　　　　　　　　　　　　　
五年期美國債券孳息率　　４﹒３３３％　　　４﹒３６％　　　　　　　　　　　　　　　　
三年期美國債券孳息率　　４﹒２７２％　　　４﹒２８％　　　　　　　　　　　　　　　　
兩年期美國債券孳息率　　４﹒２４５％　　　４﹒２４％　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　黃金價格最新行情
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　名稱　　　　　　　１５：０１報價　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　本地倫敦金　２８０１﹒００╱２７９４﹒０４
　　本地倫敦銀　　　３１﹒３０╱３１﹒６７　　
　　　九九金　　　　　　　２５８７０　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　上述報價只供參考用

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