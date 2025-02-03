美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨５９５４﹒３跌１１３點

標普與美債孳息率最新行情
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名稱 １５：０１報價 上日報價 升╱跌 升╱跌百分率
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標普５００三月期貨 ５９５４﹒２５ ６０６７﹒２５ －１１３﹒００ －１﹒８６％
三十年期美國債券孳息率 ４﹒７６６％ ４﹒８１％
十年期美國債券孳息率 ４﹒５２１％ ４﹒５７％
五年期美國債券孳息率 ４﹒３３３％ ４﹒３６％
三年期美國債券孳息率 ４﹒２７２％ ４﹒２８％
兩年期美國債券孳息率 ４﹒２４５％ ４﹒２４％
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黃金價格最新行情
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名稱 １５：０１報價
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本地倫敦金 ２８０１﹒００╱２７９４﹒０４
本地倫敦銀 ３１﹒３０╱３１﹒６７
九九金 ２５８７０
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