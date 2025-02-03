【夜期時段】即月期指最新報２０２８８點，跌３４點，高水７１點

《經濟通通訊社３日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０３１３點，跌９點，高水９６點

，最新報２０２８８點，跌３４點，高水７１點，合約成交３３３張。



即月國指期貨在夜期時段開市報７４２１點，跌４點，高水３７點，最新報７４０７點，跌

１８點，高水２３點，合約成交５４６張。

