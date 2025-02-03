【夜期時段】即月期指最新報２０２８８點，跌３４點，高水７１點

《經濟通通訊社３日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０３１３點，跌９點，高水９６點
，最新報２０２８８點，跌３４點，高水７１點，合約成交３３３張。
即月國指期貨在夜期時段開市報７４２１點，跌４點，高水３７點，最新報７４０７點，跌
１８點，高水２３點，合約成交５４６張。
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03/02/2025 17:20
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