《日入而息》中國傳與美方貿易協商，港上季ＧＤＰ預估增２﹒４％

《今天重點》

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中國據報準備與美方貿易協商，包括承諾不貶值人民幣；美方以芬太尼為由加徵關稅，公安部指

甩鍋推責；前美聯儲顧問涉嫌為華竊密被捕，中方稱反對抹黑行為；專家指美國加稅對華影響暫

時不太嚴重；瑞銀指美國加稅打擊中國經濟增長和通脹，人幣貶壓增

香港第四季ＧＤＰ初值按年增２﹒４％，全年升２﹒５％；第四季末負資產３８３８９宗，按季

減５﹒７％

香港１２月零售貨值按年跌９﹒７％，全年跌７﹒３％

港交所（００３８８）唐家成稱目前正處理逾１００宗ＩＰＯ申請；唐家成相信新一年會有更多

新機遇，未來續推新產品；陳翊庭稱今年將於沙特利雅德開設新辦事處，增資源於歐美市場招商

本港九九金蛇年首個交易日高開３２８元，每両報２５９２８元；本港九九金蛇年首個交易日收

市報每両２５９９０元，高收３９０元；張德熙稱現貨金價高處未算高，料可挑戰３０００美元

大關；陳浩濂稱香港經濟處結構性調整，今年挑戰與機遇並存

金管局指中小企百分百擔保特惠貸款壞帳率升至１３﹒５％；港息仍可能處較高水平，美國減息

存變數；７０％中小企認為銀行第四季貸款批核取態無分別或較容易；余偉文稱內地與香港出口

目的地多元化，可緩減貿易摩擦影響；余偉文稱美國通脹面臨上升風險，料息口維持較高水平；

阮國恒料特定分類貸款比率續有上升壓力，整體風險可控

中銀香港（０２３８８）維持港元最優惠利率於５﹒２５厘；渣打（０２８８８）維持最優惠利

率５﹒５厘不變；滙豐維持最優惠利率５﹒２５厘不變；恒生（０００１１）港元最優惠年利率

維持於５﹒２５厘；恒生指美國維持利率不變符合預期，料最快６月減息

隱瞞「賣殼」欺詐罪成，詹培忠判囚３４個月，詹劍崙囚３７個月；廉署向法院申請充公詹培忠

父子串謀欺詐案涉及之犯罪得益

特朗普稱聯儲局上周暫停減息的決定正確；美國消費者金融保護局局長喬普拉被解職；前美國財

長薩默斯稱特朗普關稅戰幫了習近平大忙；特朗普徵收關稅３大理由被指毫無新意；馬斯克指控

美國國際開發署資助新冠武器

新加坡將就ＤｅｅｐＳｅｅｋ晶片來源續與美密切合作；特朗普晤黃仁勳，據報討論ＤｅｅｐＳ

ｅｅｋ和晶片出口

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《即日市況》

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恒指紅盤僅跌７點收２０２１７跑贏亞股，中芯炒「小作文」升一成

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《美元匯價》

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歐元最新報１﹒０２３８╱４０，日圓最新報１５５﹒０６╱０７

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《公司資訊》

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金石資本（０１１６０）李勵辭任陳昌義接任執董及投資委員會主席

百濟神州（０６１６０）授出９０７３股美國存托股份購股權予５名僱員

中銀香港（０２３８８）維持港元最優惠利率於５﹒２５厘；渣打（０２８８８）維持最優惠利

率５﹒５厘不變；滙豐維持最優惠利率５﹒２５厘不變；恒生（０００１１）港元最優惠年利率

維持於５﹒２５厘；恒生指美國維持利率不變符合預期，料最快６月減息

天譽置業（０００５９）清盤呈請延期至２月６日，確信重組已不再可行

新地（０００１６）新城市廣場農曆新年人流及營業額按年錄雙位數增長

新世界（０００１７）今年推４盤涉２１００伙，北角皇都周內開價；傳摩通私銀拒新世界股票

作抵押融資

港交所（００３８８）唐家成稱目前正處理逾１００宗ＩＰＯ申請；唐家成相信新一年會有更多

新機遇，未來續推新產品；陳翊庭稱今年將於沙特利雅德開設新辦事處，增資源於歐美市場招商

恒地（０００１２）二部今年推售６新盤，首季先推九龍城南角道項目

小鵬汽車（０９８６８）１月交付量增長２﹒６８倍至３﹒０３５萬輛

華懋今年將推售５個項目，涉及單位近７２０伙

華僑推港元定存優惠，８８天或１８８天享３﹒６８厘

置地公司獲納入道瓊斯可持續發展世界指數

順龍控股（００３６１）就出售押記資產已選定潛在買家進行討論，惟未訂立文件

英皇娛樂（００２９６）４月起委任楊政龍為副主席

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《國企紅籌》

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首程控股（００６９７）完成回售首鋼資源予母企重組

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《神州民企》

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世茂（００８１３）將於２月２４日召開計劃債權人會議

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《中國要聞》

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習近平稱注重家庭家教家風，千家萬戶好國家才能好

吳清稱鞏固市場向好勢頭，支持優質未盈利科企上市

內地春節檔電影票房破７５億人幣，再創新高

１月財新中國製造業ＰＭＩ降至５０﹒１，遜預期

中指院指內地上月百城新房價結構性上漲

克而瑞指內地百強房企１月銷售金額環比降４９﹒６％

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《寶島快訊》

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ＡＩ領跌台股收挫３﹒５％，４年以來農曆年紅盤收黑

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《大國博弈》

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日本擬管制半導體出口，中國商務部指影響產業鏈穩定

中國據報準備與美方貿易協商，包括承諾不貶值人民幣；美方以芬太尼為由加徵關稅，公安部指

甩鍋推責；前美聯儲顧問涉嫌為華竊密被捕，中方稱反對抹黑行為

專家指美國加稅對華影響暫時不太嚴重；瑞銀指美國加稅打擊中國經濟增長和通脹，人幣貶壓增

新加坡將就ＤｅｅｐＳｅｅｋ晶片來源續與美密切合作；特朗普晤黃仁勳，據報討論ＤｅｅｐＳ

ｅｅｋ和晶片出口

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《國際要聞》

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特朗普稱聯儲局上周暫停減息的決定正確；美國消費者金融保護局局長喬普拉被解職；前美國財

長薩默斯稱特朗普關稅戰幫了習近平大忙；特朗普徵收關稅３大理由被指毫無新意；馬斯克指控

美國國際開發署資助新冠武器

加拿大向美國商品徵收２５％關稅，墨西哥日內回應

石破茂周內訪白宮，將力陳關稅戰對日本負面影響；特朗普關稅戰影響，日經股市收跌逾千點

關稅戰波及亞洲貨幣穩定，坡元走軟印度盧比創新低

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《外圍經濟》

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韓國２０２４年人均ＧＤＰ超日本，至３﹒６萬美元；擔心特朗普關稅，韓圜兌美元匯率一度跌

破１４７０

日本央行會議紀要：防止日圓貶值成首要考慮因素

歐元區去年第四季經濟按季持平，遜市場預期

美國上周新領失業救濟人數降至２０﹒７萬，低於預期

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《其他消息》

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保安局證實再多一名香港女子在緬甸獲救，消息指家人無付贖金

入境處昨錄近１１４萬人次出入境，入境港人５３萬人次；農曆新年５天長假結束，港人１６７

萬人次出境，內地客逾８２萬

程鼎一稱過夜旅客比例超越疫情前高峰，新春非內地客訪港增１７％

台灣藝人徐熙媛因流感併發肺炎逝世，享年４８歲

啟德體育園明天足球賽測試，４﹒４萬公僕參與涉逾４００萬車馬費

陳茂波稱上季及去年本港經濟穩中有進；綜合ＡＩ三句新年賀詞寄語後市，要對危機與變化敏銳

；對蛇年市況審慎看好，進一步提升香港上市平台吸引力

施永青稱私宅供應量應以落成量為準，不點名批梁振英計法不嚴謹

旅監局指美麗華有為於上海意外死亡領隊購買保險

會財局指填補人手需時令支出較預期少三成，員工平均加薪３﹒９％

第四季ＧＤＰ初值按年增２﹒４％，全年升２﹒５％；第四季末負資產３８３８９宗，按季減５

﹒７％

香港１２月零售貨值按年跌９﹒７％，全年跌７﹒３％

本港九九金蛇年首個交易日高開３２８元，每両報２５９２８元；本港九九金蛇年首個交易日收

市報每両２５９９０元，高收３９０元

本財年首九個月赤字７０５億，財政儲備６６４１億元

證監會預計下財年赤字約２﹒４億，建議恢復徵收牌照費

丘應樺稱港商界已作準備，冀藉電商拓展減關稅影響

金管局指中小企百分百擔保特惠貸款壞帳率升至１３﹒５％；港息仍可能處較高水平，美國減息

存變數；７０％中小企認為銀行第四季貸款批核取態無分別或較容易；余偉文稱內地與香港出口

目的地多元化，可緩減貿易摩擦影響；余偉文稱美國通脹面臨上升風險，料息口維持較高水平；

阮國恒料特定分類貸款比率續有上升壓力，整體風險可控

市建局擬以呎價約１﹒５萬元收購靠背壟道合作社物業

耀才料關稅戰及貿易戰下，蛇年市況將有很大波幅；關稅及減息預期放緩推低港股，料電商航運

領域受壓；大摩指內地低成本大模型提高ＡＩ應用，利好騰訊阿里百度；美銀指開源ＡＩ模型利

好軟件公司，首選金山軟件、金蝶

張德熙稱現貨金價高處未算高，料可挑戰３０００美元大關；陳浩濂稱香港經濟處結構性調整，

今年挑戰與機遇並存

經絡料最優惠利率年底前降至加息周期前水平；現樓按揭連升２月創５個月高，中銀香港四連冠

蛇年首個周末十大屋苑零成交

隱瞞「賣殼」欺詐罪成，詹培忠判囚３４個月，詹劍崙囚３７個月；廉署向法院申請充公詹培忠

父子串謀欺詐案涉及之犯罪得益

政府擬修例嚴重濫用公屋刑事化，何永賢料本年度可收回２８００

何文田傲玟重推至今累沽１１８伙，套現逾３２億

本港賀歲檔期電影票房約３０６０萬元，按年跌３７％

港鐵青衣站信號設備故障，東涌線來往香港站至東涌站６分鐘一班

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