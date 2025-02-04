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期貨新聞

04/02/2025 17:01

《外圍焦點》亞特蘭大聯儲總裁發表講話，美國公布耐用品訂單

　　《經濟通通訊社４日專訊》受特朗普關稅戰影響，美股昨日連續第二個交易日走低，道指一
度瀉逾６００點。不過，白宮隨後決定暫緩對墨西哥、加拿大徵收關稅一個月，美股跌幅收窄。
道指收市跌１２２﹒７５點或０﹒２８％，報４４４２１﹒９１點；標普５００指數跌
４５﹒９６點或０﹒７６％，報５９９４﹒５７點；納指跌２３５﹒４９點或１﹒２％，報
１９３９１﹒９６點。港股方面，恒生指數收市報２０７８９，升５７２點或２﹒８％，成交
１６１９億元。
　
　　各國重要經濟活動方面，本港時間５日凌晨１２：００ａｍ，亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博
斯蒂克就住房問題發表講話。３：００ａｍ，三藩市聯邦儲備銀行總裁戴利參加討論，主題為「
２０２５年經濟：關稅、減稅與特朗普的影響」。
　
　　數據方面，今晚１１：００ｐｍ，美國公布１２月耐用品訂單，跌幅料由１﹒２％擴大至
２﹒２％；１２月工廠訂單跌幅料由０﹒４％擴大至０﹒８％。
　
　　在美國，今日公布業績的公司有：Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｍｉｃｒｏ　Ｄｅｖｉｃｅｓ
（ＵＳ﹒ＡＭＤ）、谷歌（ＵＳ﹒ＧＯＯＧ）、默沙東（ＵＳ﹒ＭＲＫ）、貝寶
（ＵＳ﹒ＰＹＰＬ）等。（ｗａ）

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