《外圍焦點》亞特蘭大聯儲總裁發表講話，美國公布耐用品訂單

《經濟通通訊社４日專訊》受特朗普關稅戰影響，美股昨日連續第二個交易日走低，道指一

度瀉逾６００點。不過，白宮隨後決定暫緩對墨西哥、加拿大徵收關稅一個月，美股跌幅收窄。

道指收市跌１２２﹒７５點或０﹒２８％，報４４４２１﹒９１點；標普５００指數跌

４５﹒９６點或０﹒７６％，報５９９４﹒５７點；納指跌２３５﹒４９點或１﹒２％，報

１９３９１﹒９６點。港股方面，恒生指數收市報２０７８９，升５７２點或２﹒８％，成交

１６１９億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間５日凌晨１２：００ａｍ，亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博

斯蒂克就住房問題發表講話。３：００ａｍ，三藩市聯邦儲備銀行總裁戴利參加討論，主題為「

２０２５年經濟：關稅、減稅與特朗普的影響」。



數據方面，今晚１１：００ｐｍ，美國公布１２月耐用品訂單，跌幅料由１﹒２％擴大至

２﹒２％；１２月工廠訂單跌幅料由０﹒４％擴大至０﹒８％。



在美國，今日公布業績的公司有：Ａｄｖａｎｃｅｄ Ｍｉｃｒｏ Ｄｅｖｉｃｅｓ

（ＵＳ﹒ＡＭＤ）、谷歌（ＵＳ﹒ＧＯＯＧ）、默沙東（ＵＳ﹒ＭＲＫ）、貝寶

（ＵＳ﹒ＰＹＰＬ）等。（ｗａ）

