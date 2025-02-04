期指高開１７３點報２０４９５，國指期貨升６９點報７４９４

《經濟通通訊社４日專訊》期指高開１７３點報２０４９５，國指期貨高開６９點報
７４９４，科指期貨高開７２點報４８３２。
《說說心理話》親友自殺離世遺屬如何自處？身邊親友應該怎樣陪他們走出人生最低谷？► 即睇
04/02/2025 09:15
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下一篇新聞︰04/02/2025 09:10 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６０４９﹒８升近２８點
04/02/2025 16:46 即月期指最後交易價２０８４０升５１８點，成交１３４４６０張
04/02/2025 16:31 即月期指最後交易價２０８４０升５１８點，高水５０點
04/02/2025 15:02 美指期貨╱美債孳息╱黃金行情：標指期貨６０１３﹒３跌９﹒０點
04/02/2025 08:15 恒生科指期貨現貨月份未平倉合約總數１３３６１４張，增逾萬四張
04/02/2025 08:15 恒生國指期貨現貨月份未平倉合約總數２０３１３９張增逾二萬六張
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